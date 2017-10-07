«Жизнь сама направила меня в Вооружённые Силы»

У капитана Светланы Рудковской есть умение убеждать собеседника, она может с легкостью объяснить что-либо, донести информацию. И на этом таланты офицера по культурно-досуговой работе — начальника клуба 83‑го ордена Красной Звезды отдельного инженерно-аэродромного полка не заканчиваются.

Светлана из семьи военного медика. Ее всегда привлекало творчество: в школьные годы писала стихи, позднее — пробовала себя в написании статей в районные и областные газеты.

Когда пришло время выбрать профессию, решила стать педагогом — и все сложилось, как и мечтала. После окончания Мозырского государственного педагогического университета пришла в центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквіт» в Бобруйске. Затем работала культорганизатором.

— А потом жизнь сама направила меня в Вооруженные Силы, — пояснила в беседе капитан Светлана Рудковская. И призналась: — Было волнительно, но решила попробовать свои силы. И вот уже 11 лет служу в 83‑м отдельном инженерно-аэродромном полку. Пришлось научиться многому, заняться самообразованием. Адаптироваться в новой среде оказалось непросто, но есть командиры, которые мне помогли в этом. Помогло и педагогическое образование, знание психологии.

Постепенно начальник полкового клуба набиралась опыта, ее профмастерство было отмечено в ряде конкурсов, где Светлана Валерьевна становилась победителем.

В этой воинской части открылась после ремонта обновленная и пополненная новыми экспонатами комната боевой славы. Была проведена значительная работа, и обо всем этом Светлана постаралась рассказать. Сообщила о том, как нашли и вручили наградные листы военнослужащих, воевавших на фронтах Великой Оте­чественной войны, их потомкам.

Светлану Валерьевну отличает нестандартный подход к подготовке и проведению различных культурно-досуговых мероприятий.

— И теперь планирую покорять новые вершины. Хочется, чтобы мои наработки пригодились и коллегам, — подытожила наш разговор капитан Рудковская.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото из личного архива Светланы Рудковской