А память священна…

В Минске прошли торжественные мероприятия, посвященные 75‑летнему юбилею 70‑й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени мотострелковой бригады.

Легендарное воинское соединение было сформировано в городе Верхний Уфалей в сентябре 1942 года и прошло славный боевой путь от Сталинграда до Берлина и Праги. В дальнейшем «семидесятая» покрыла себя неувядаемой славой в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где в течение девяти лет в тяжелейших условиях сражалась с группировками моджахедов в районе Кандагара.

Память о подвиге нескольких поколений воинов 70‑й бригады свято хранят в нашей стране. Неслучайно ветераны-гвардейцы свои встречи регулярно проводят именно в Минске.

Центральным событием нынешних торжественных мероприятий стал митинг на Острове Мужества и Скорби, в котором приняли участие ветераны, прибывшие из различных регионов Беларуси и зарубежья, члены семей погибших военнослужащих, курсанты Минского суворовского военного училища, представители органов власти и общественных организаций.

После возложения венков и цветов к мемориалу воинам-«афганцам» к собравшимся обратился председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память» полковник в отставке Владимир Шоков. Он подчеркнул, что в Кандагаре нашим воинам пришлось пройти через суровые испытания. «Афганцы» их достойно выдержали и с честью исполнили свой воинский и интернациональный долг.

Воспоминаниями об афганской войне поделился на митинге Герой Советского Союза Александр Черножуков, который в Кандагаре был командиром мотострелковой роты и принял участие в более чем двадцати разведывательных операциях. Он сердечно поблагодарил белорусов за организацию и проведение нынешней встречи боевых побратимов.

Эмоциональным было выступление председателя Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане генерал-майора запаса Валерия Гайдукевича, который от всей души поздравил воинов‑интернационалистов с юбилеем бригады и пожелал им здоровья, долголетия и позитивного настроения.

Поздравление ветеранам бригады прислал Герой Советского Союза, бывший командующий 40‑й армией генерал-полковник в отставке Борис Громов, который возглавляет Международный союз общественных объединений ветеранов «Боевое братство».

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших при исполнении интернационального долга.

В тот же день в рамках юбилейного мероприятия ветераны 70‑й бригады посетили среднюю школу № 223 города Минска, где состоялось торжественное собрание и концерт. Здесь почетных гостей радушно встретили учащиеся и педагоги. Директор школы Геннадий Белявский искренние слова благодарности и признательности адресовал всем воинам-интернационалистам. Он подчеркнул, что молодежь берет сегодня пример с тех, для кого честь и мужество всегда были превыше всего. В связи с этим большое воспитательное значение имеет школьный музей, посвященный воинам-интернационалистам 70‑й мсбр.

Гости с интересом ознакомились с экспозицией музея и приняли участие в открытии комнаты боевой славы, материалы которой рассказывают о боевом пути бригады в годы Великой Отечественной войны. Прошли годы, и уже новое поколение гвардейцев с честью выдержало суровое испытание и доказало, что достойно своих героических предшественников. Такова преемственность мужества и патриотизма.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Владимира Блинова