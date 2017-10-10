Лес у снайпера в помощниках

Сегодня можно прочесть много интересного о снайперах, их роли в боях и сражениях. С началом Великой Отечественной войны, когда гитлеровская концепция блицкрига не предусматривала затяжных позиционных боев, командование вермахта не придавало советским снайперам особого значения. Спохватились немцы лишь в 1942–1943 годах, когда выяснилось, что наши снайперы-асы наводили ужас на целые части и соединения…

То, как работают современные мастера меткого огня, мне удалось увидеть на российском полигоне Струги Красные в рамках батальонного тактического учения с боевой стрельбой. Старший инструктор-снайпер гвардии прапорщик Илья Бахир со своим подразделением наглядно продемонстрировал, что значит профессионально подготовленный стрелок, винтовка которого — это продолжение его самого.

Неподалеку от лагеря, где разместился на время учения парашютно-десантный батальон 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, на одной из лесных дорог шлагбаумов и каких-либо препятствий для проезда нет. Что сразу наталкивает на мысль: это неспроста.

…А все остальные подъездные пути оборудованы различными препятствиями для проезда техники, там выставлены патрули.

Как выяснилось, именно здесь и заняли свою позицию снайперы. Снайперская пара под командованием гвардии прапорщика Бахира вела наблюдение вдоль дороги. С ними в качестве подгруппы прикрытия — пулеметчик и стрелок.

На вооружении снайпера, старшего в данной группе, — винтовка ОСВ‑96. К слову, это оружие достаточно высоко ценится в наших Вооруженных Силах за практичность и эффективность. К тому же в данной винтовке может использоваться и бронебойно-зажигательный патрон Б‑32, которому не доставит большого труда пробить легкобронированную технику и укрепления легкого типа (бетонные стены, кирпич и т. д.).

Позиция снайпера готовится заблаговременно. Ее выбор и маскировка, исходя из особенностей местности, погодных условий и времени года, не занимают много времени. Изначально предполагая, что пролежать в укрытии можно и сутки, снайпер выбирает себе более выгодную и эффективную позицию, которая к тому же позволит ему незаметно менять положение тела. Как правило, подразумевается, что до подхода самой цели, которую предстоит пора­зить снайперу, — не более двух часов.

При соблюдении данных условий уже замаскировавшегося снайпера обнаружить практически невозможно…

Подходим ближе с командиром парашютно-десантного батальона гвардии подполковником Евгением Барановским, останавливаемся в метре от стрелка. Снайперу дают команду отозваться. Даже после того как где-то в полуметре я услышал голос и взгляд устремился в сторону звуков, обнаружить замаскировавшегося военнослужащего не удается. Лишь когда командир в очередной раз уже точно указывает на небольшой холмик из лапника и мха у дороги, понимаю, где снайпер.

— Маскировка на самом деле — процесс несложный, тем более если ты этому обучен, — рассказал инструктор-снайпер гвардии прапорщик Илья Бахир. — Здесь, среди сосен и елей, каждая травинка, веточка и кустик — наши помощники. Не обойтись и без знания некоторых нюансов. В болотистой местности снайпер вряд ли выберет для себя позицию. Очень большая вероятность встретиться со змеей — опасным для стрелка врагом… Еще один не менее опасный зверь — поисковая собака. Глаз человека обнаружить «лешего» вряд ли сможет, а вот острый нюх лохматого — вполне. На такой случай используются различного рода средства. Они, кстати, призваны спасти военнослужащего не только от обнаружения поисковыми псами, но и от различного рода насекомых.

К слову, подготовка снайперской позиции на маскировке не заканчивается. В лесу умелый стрелок может оборудовать растяжки, мины-ловушки, ветровые маячки… Это одна из важных составляющих в подготовке позиции — к примеру, для исключения возможности подхода противника с тыла.

Как выяснилось позже, рядом с нами у дороги, помимо самого снайпера, находились, также хорошо замаскировавшись, еще три человека. Вся эта группа работает на него. Являясь старшим, он и наблюдатель, и снайпер. Именно его выстрел решает исход выполнения поставленной задачи, а грамотно принятое решение обеспечивает безопасность всей группы.

…После нашего общения снайпер вместе со своей группой буквально в считаные секунды растворился в лесу, занял новую позицию. Искать бойцов еще раз смысла не было. Убедившись в их умении маскироваться, мы поняли: обнаружить снайпера в лесу — это как найти иголку в стоге сена.

Капитан

Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора

Псков — Минск