Победные залпы гвардии

Совместное стратегическое учение «Запад‑2017» стало серьезным испытанием для личного состава 51‑й гвардейской артиллерийской бригады. И с этим ратным экзаменом осиповичские гвардейцы справились на отлично.

Полигон бригады — Осиповичский — стал одной из основных площадок учебных боев в рамках ССУ.

— В период подготовки и проведения учения в усиленном режиме работали не только расчеты орудий, — рассказал начальник штаба — первый заместитель командира 51 абр гвардии полковник Алексей Ратушный. — Большой объем задач выполняли и специалисты тыла, «технари», связисты, медики, идеологические работники, полигонная команда. И выполнили их на отлично!

Не подвели и боевые расчеты. В ходе розыгрыша тактических эпизодов пушечный самоходный артиллерийский дивизион 2С5 под командованием гвардии подполковника Андрея Гнедько принимал участие в массированном огневом ударе, а также выполнял задачи огневой поддержки общевой­сковых подразделений двух стран. По итогам учения гвардейцы-артиллеристы получили твердые пятерки как за точность и скорость работы на огневых рубежах, так и за выполнение тактических элементов. И это при том, что дивизион накануне полевого выхода был доукомплектован большим количеством резервистов.

— Личный состав четко осознавал всю ответственность ратного экзамена. Подвести бригаду, Вооруженные Силы и страну мы просто не могли, — отметил начальник штаба — первый заместитель командира дивизиона гвардии майор Андрей Счастный. — Все выкладывались по максимуму, стремились показать наивысшие результаты на каждом этапе учения. Учебно-боевая работа осложнялась тем, что задачи мы выполняли во взаимодействии с другими подразделениями. Время, отведенное на то или иное действие, было строго ограничено. Замешкаешься на минуту-две — и подведешь братьев по оружию… Благо целенаправленная подготовка в течение учебного года дала свои плоды. Полевые выходы, занятия, тренировки не прошли зря — дивизион действовал четко и слаженно.

Думается, в успехе подчиненных гвардии подполковника Андрея Гнедько мало кто сомневался. Именно это подразделение в минувшем году завоевало звание лучшего артиллерийского дивизиона Вооруженных Сил. Что примечательно, среди артиллеристов, ковавших тот успех, немало резервистов, в этом году принявших участие в ССУ «Запад‑2017».

— Служить в лучшем артиллерийском дивизионе белорусской армии почетно, но и ответственность на каждом сборе повышенная, — признался в беседе сержант резерва Никита Прокопенко. — На нынешнем учении, пожалуй, было даже сложнее, чем во время прошлогодних состязаний, не говоря уже о контрольных занятиях. Постоянно поступали новые задачи, интенсивность учебного боя порой просто зашкаливала… А я как вычислитель права на ошибку не имею. Наша работа по-настоящему ювелирная. При вычислении установок для стрельбы нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Все задачи подразделение выполняет на время — а ошибка вычислителя в одно деление угломера «сдвинет» точку приземления снаряда на десятки, а то и сотни метров.

Для Никиты Прокопенко данный сбор — завершающий. По словам парня, за время службы в резерве он успел в полной мере овладеть армейской специальностью.

Согласен с Никитой и сержант резерва Виктор Сопот.

— На данном сборе я действую в должности номера расчета, — рассказал он. — Учебный бой был очень динамичным, стреляли и ракетчики, и зенитчики, и общевойсковые подразделения, работала авиация… Служба в резерве мне нравится. Каждый сбор проходит интенсивно, насыщен стрельбами и занятиями. Пожалуй, только в таких условиях и можно стать настоящим профессионалом.

Интенсивная боевая учеба требует немалой выносливости. А потому мой вопрос к следующему собеседнику был предельно краток: «Устал?..». А вот ответ командира орудия младшего сержанта резерва Дмитрия Прусенка был необычным. Оказалось, этому парню не привыкать к физическим нагрузкам — он работает бурильщиком на Крайнем Севере.

— Мои сборы попадают как раз между вахтами, — рассказал Дмитрий. — Но сразу скажу: этот «отпуск» проходит плодотоворно и интересно. Очень впечатлен масштабами недавнего учения, будет что рассказать товарищам. Они, к слову, и сами внимательно следили за ходом учений.

Кстати, полевой выход артиллеристов из Осиповичей продолжился и после ССУ «Запад‑2017». Гвардейцы остались на родном полигоне — их ожидало еще немало учебно-боевых задач, стрельб, контрольных занятий. Ведь, как известно, мастерство практикой сильно!

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора