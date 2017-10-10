«Поиск‑2017»:  цели учения достигнуты

В минувшую субботу на полигоне Баграмян в Республике Армения завершилось тактико-специальное учение с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств — членов ОДКБ «Поиск‑2017». Оно было одним из трех взаимосвязанных мероприятий этапа разрешения военного конфликта в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2017». По замыслу учения, разведывательные подразделения должны были выявить и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и незаконные вооруженные формирования (НВФ), проникшие на территорию одной из стран — членов ОДКБ в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Учение прошло с применением вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и высадкой десанта.

Первая часть учения «Поиск‑2017» проходила на одном из полигонов Российской Федерации в Ростовской области. Там был сформирован совместный пункт управления разведки (ПУР) и организована его работа. На ПУР должностные лица спланировали применение сил и средств разведки вооруженных сил государств — членов ОДКБ при обострении обстановки в Кавказском регионе коллективной безопасности. Также ими были поставлены учебно-боевые задачи подчиненным силам и средствам разведки государств — членов ОДКБ и осуществлена передислокация пункта управления разведки с территории Российской Федерации на полигон Баграмян.

Во время второго этапа учения на двух полигонах Вооруженных сил Республики Армения были отработаны практические действия разведывательных подразделений государств — членов ОДКБ: ведение разведки силами и средствами всех видов разведки, сбор, обработка и анализ разведывательных сведений. В реальном масштабе времени между совместным пунктом управления разведки и командованием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ осуществлялся обмен разведывательной информацией. Полученные данные использовались в интересах подготовки совместной операции КСОР ОДКБ для выполнения специальных задач по захвату и уничтожению критически важных объектов силами и средствами специальной разведки.

В результате ведения радиоэлектронной разведки в единой пеленгаторной сети военнослужащими Армении, Беларуси и России были обнаружены действующие РЛС ПВО и вскрыта работа радиосетей авиационной базы на территории условного противника.

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Во время активной фазы учения разведчики стран — членов ОДКБ выполнили специальные задачи по захвату и уничтожению критически важных объектов силами и средствами специальной разведки.

Разведчикам Вооруженных Сил Республики Беларусь на полигоне Баграмян была поставлена задача по ведению разведки наблюдением с наблюдательных постов, поиску объектов условного противника, ДРГ и НВФ.

— Наши разведчики во время активной фазы учения с целью обнаружения условного противника и контроля его действий вдоль границы условного государства — члена ОДКБ развернули систему наблюдения, состоящую из наблюдательных постов, — отметил в беседе заместитель руководителя учения от Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Сергей Симкин. — Наблюдение велось оптическими и радиоэлектронными средствами разведки. Полученные данные немедленно отправляли на совместный пункт управления разведки командованию КСОР ОДКБ. А уже на основании этих данных командование приняло решение на применение сил и средств с целью уничтожения обнаруженных нашими разведчиками объектов условного противника. Также наши бойцы выполнили упражнение боевых стрельб из стрелкового оружия «группа в налете», провели тактическую стрельбу и сеансы радиосвязи на большие расстояния.

Во время учения были отработаны действия армейской авиации стран — членов ОДКБ по нанесению авиационных ударов по базе НВФ и центру боевого управления авиацией условного противника.

В результате огневого поражения и нанесенного удара была обеспечена высадка разведывательной группы Республики Армения штурмовым способом на крышу здания командного пункта противника, обеспечены действия разведчиков по уничтожению ДРГ. Огнем стрелкового оружия противник был условно уничтожен, здание зачищено.

После отработки этого элемента учения разведывательные группы Армении и Казахстана вышли на рубеж проведения засады на пути выдвигающихся ДРГ противника с целью недопущения их выхода к важным стратегическим объектам, их полного уничтожения. Разделившись на подгруппы, разведчики по заранее намеченному маршруту выдвинулись на автомобильной и бронированной технике к месту проведения засады. После приближения противника они осуществили подрыв заранее заложенных минно-взрывных средств. Шквальным огнем колонна противника была уничтожена.

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Как отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, в учении принимало участие около 1.000 человек личного состава, более 80 единиц техники и 15 летательных аппаратов:

— В ходе практических действий подразделений стран — членов ОДКБ мы эффективно отработали применение всех видов разведки в Кавказском регионе коллективной безопасности. Отмечу, что личный состав органов управления разведки и подразделений проявил максимум стараний, показал высокий профессионализм. Чувствовалась определенная состязательность, каждый хотел быть лучшим — и это, конечно, отразилось на результате. Мы получили хороший опыт. Главный итог учения — то, что оно способствовало укреплению доверия, дружбы, взаимопомощи между военнослужащими государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Одновременно с тактико-специальным учением «Поиск‑2017» на территории Республики Армения с целью слаживания коалиционного органа управления была проведена командно-штабная тренировка с командованием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В ходе нее по информации, полученной в реальном масштабе времени с совместного пункта управления разведки, командующий КСОР ОДКБ принял решение на проведение совместной операции.

Во время учения командование и воинские формирования получили практику подготовки и ведения совместных действий в составе многонациональной группировки сил и средств разведки, обменялись опытом применения разведывательных подразделений в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Ереван — Минск