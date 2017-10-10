Пусть победит сильнейший!

Смотр-конкурс на лучшую военную кафедру учреждения высшего образования стартует 16 октября в Вооруженных Силах Республики Беларусь. В соответствии с Положением он проводится один раз в два года. В нем участвуют четыре военные кафедры — Гомельского государственного медицинского университета, Гродненского государственного медицинского университета, Витебского государственного медицинского университета, Витебского государственного университета имени П. М. Машерова. Военная кафедра Белорусской государственной академии связи, созданная 31 января нынешнего года, выступает в данном состязании вне конкурса.

— Основная цель смотра — оценить эффективность методов и способов подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах белорусских вузов, распространить передовой опыт обучения военных кадров. Ведь в данном процессе важно вовремя внести соответствующие коррективы, чтобы в итоге вывести его на новый качественный уровень, — отметил начальник управления военного образования Вооруженных Сил полковник Игорь Слуцкий.

Структурные подразделения учреждений высшего образования, на которых готовят младших командиров и офицеров запаса, будут оцениваться по ряду критериев. Это учебная, учебно-методическая работа, научная деятельность, идеологическая работа, материально-техническое обеспечение, служба войск и обеспечение безопасности военной службы. По сути дела, военные кафедры пройдут своеобразную аттестацию, причем по тем же показателям, что и военные факультеты в вузах в ходе аналогичного смотра-конкурса, проведенного в 2016 году.

В отличие от предыдущих смотров‑конкурсов, во время нынешнего состязания большее внимание будет уделено идеологической работе кафедр. Кроме того, изменены подходы к оценке кадров высшей квалификации. Так, наибольшее количество баллов в этом аспекте получит военная кафедра, сотрудники которой не только имеют ученые степени и звания, но и являются руководителями диссертационных исследований.

— Смотр-конкурс на лучшую военную кафедру в учреждениях высшего образования финиширует 31 октября. Его результаты будут обработаны с помощью компьютерной программы, которая с учетом выставленных баллов высчитает рейтинг участников смотра. Те, кто поднимется на пьедестал почета в различных номинациях, станут известны в первой декаде ноября. Победители и призеры будут награждены в соответствии с приказом министра обороны, — подчеркнул полковник Игорь Слуцкий. — Давайте же пожелаем успехов конкурсантам — и пусть победит сильнейший!

Оксана Курбеко, «Ваяр»