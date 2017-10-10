С юбилеем, Иван Фёдорович!

Гродненский областной совет ветеранов уже около десяти лет возглавляет полковник в отставке Иван Тустов. Вклад этого человека в развитие ветеранского движения Принеманья неоценим. За плечами Ивана Фёдоровича — богатый жизненный опыт, полвека службы в рядах Вооруженных Сил нашей Родины и трудовой деятельности. 9 октября Иван Фёдорович прошел очередную славную веху в своей жизни — ему исполнилось 70 лет.

Иван Тустов родился в 1947 году в деревне Холмы Горецкого района Могилевской области в крестьянской семье. В 1967 году Иван Фёдорович поступил в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко. В далеком 1971 году его детская мечта стать офицером свершилась.

Иван Фёдорович прошел в войсках нелегкий, но славный путь: от командира взвода до командира дивизии, а затем стал военкомом Винницкой области. С началом формирования Вооруженных Сил Республики Беларусь он принял решение вернуться на Родину. Офицер вносил вклад в укрепление ее обороноспособности на должности заместителя начальника отдела боевой подготовки 28‑й армии, а затем более 15 лет возглавлял военный комиссариат Гродненской области. Он, как никто другой, умел работать с людьми и вести их за собой, сочетал высокие организаторские способности, недюжинное трудолюбие и твердый характер с отеческой заботой о нуждах и быте подчиненных.

Иван Фёдорович прослужил свыше сорока лет. Он и сейчас в строю, выполняет ответственные задачи по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах, оказанию помощи военным комиссариатам, взаимодействию с воинскими частями. Возглавляемая им ветеранская организация Гродненщины — немалая сила! В ее рядах — свыше 200 тысяч активных «штыков».

Словом, ветераны не спешат стареть и продолжают оставаться в числе активных сил нашего общества, находятся на передовой общественно-политической жизни страны и вносят большой вклад в формирование патриотизма, гражданственности, традиций и идео­логии белорусского государства.

Иван Фёдорович как руководитель подает отличный пример другим ветеранам: он полон новых интересных идей и продолжает плодотворно трудиться на благо родной Беларуси, передает свой бесценный опыт молодому поколению.

Долгих вам лет, Иван Фёдорович, и со славным юбилеем!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора