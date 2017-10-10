Укрепляя семейные ценности

Неделя матери проходит в Беларуси с 9 по 15 октября.

Она нацелена на поддержание традиции бережного отношения к женщине, укрепление семейных ценностей и повышение престижа здоровой гармоничной семьи, ответственного родительства. В проведении мероприятий этой тематической недели принимают участие министерства информации, образования, здравоохранения, культуры, внутренних дел, обороны, сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомы и Мингорисполком.

Поздравление женщин-матерей из числа военнослужащих и гражданского персонала пройдет в соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил. В Центральном Доме офицеров поздравят актив Белорусской общественной организации солдатских матерей, Ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг», Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, «Долг».

Круглый стол «О повышении роли СМИ в решении актуальных вопросов улучшения здоровья женщин, укрепления семейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни» состоится 12 октября, будут организованы круглые столы и пресс-конференции по вопросам охраны репродуктивного здоровья, формирования здорового образа жизни. Планируется подведение итогов и награждение победителей республиканского творческого конкурса среди СМИ «Крепка семья — крепка держава».

Соб. инф.