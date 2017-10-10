В братском строю

В Республике Армения на полигоне Баграмян началось совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие‑2017».

В торжественной церемонии открытия учения приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, командующий войсками российского Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян, а также руководители воинских контингентов государств — членов ОДКБ, участвующих в маневрах.

От белорусской стороны в учении принимают участие оперативная группа Министерства обороны нашей страны, офицеры, назначенные в состав командования КСОР ОДКБ, военнослужащие отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Возглавляет белорусскую группировку первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Сергей Куприк.

В основу замысла учения положена условная военно-политическая обстановка, когда на территории вымышленного государства произошел вооруженный конфликт. Справиться своими силами местные силовики не в состоянии. Поэтому было принято решение привлечь воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования для совместной борьбы с незаконным вооруженным формированием.

— Это учение — один из этапов масштабных маневров, разделенных на четыре составляющие части, которые прошли или будут проходить в разных странах. По замыслу, на территорию одной из стран ОДКБ зашли террористы большими силами. Изначально мы провели разведку в ходе учения «Поиск‑2017». Теперь же силами КСОР мы будем уничтожать НВФ, — рассказал Юрий Хачатуров. — На этом учении все военнослужащие получат большую практику, будут отрабатываться новые тактические элементы. Руководит учением командующий войсками Южного военного округа. Также я хочу отметить, что между военнослужащими разных стран и силовых ведомств налажено действительно тесное взаимодействие. Ведь они встречаются сейчас не впервые, а постоянно работают в тесном контакте.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора

Ереван — Минск