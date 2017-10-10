«В моей жизни много счастливых дней»

— Когда позади семь десятков лет, многое видится иначе: человек с годами становится внутренне зорче, он быстрее разбирается в людях, и часто то, что ему казалось пустяком, приобретает ценность, и наоборот, — признался полковник в отставке Алексей Церковный. — Немало мне довелось повидать за годы службы, но тем интереснее было жить, тем дороже мне близкие, их любовь и понимание… А вообще в моей жизни было много счастливых дней…

Одним из них — самым-самым — Алексей Корнилович считает 1 ноября 1969 года. В тот день он с однокурсниками из Ульяновского гвардейского высшего военного танкового командного училища имени В. И. Ленина пошел на вечер отдыха в местный пединститут. И почти сразу увидел ее — Лидочку Рубцову.

— Все внутри оборвалось, — вспоминает Алексей Церковный. — Как-то моментально понял: это моя девушка, моя судьба. И не ошибся! Моя Лидия Николаевна оказалась Человеком с большой буквы. В январе 1971 года мы поженились. С тех пор прошло уже почти 48 лет, а я продолжаю ее любить безумно. В 1970‑м с отличием окончил училище, и Лида, завершив учебу в вузе, начала служить, как и все настоящие офицерские жены, вместе со мной…

Алексей в Туркестанском военном округе занял должность заместителя командира отдельной реактивной батареи по политической части 58‑й мотострелковой дивизии. А в 1974 году стал отцом: Лидочка подарила ему первенца Олега — еще один счастливый день. Вскоре старший лейтенант Церковный получил назначение в Группу советских войск в Германии, где занял должность заместителя командира танкового батальона по политчасти 65‑го гвардейского танкового полка 16‑й гвардейской танковой дивизии. В городе Нойштрелитце у Алексея и Лиды родилась дочь Марина.

Затем семья перекочевала в город Слоним. В Белорусском военном округе майор Церковный принял должность заместителя командира танкового батальона по политчасти. Это был период службы, обогативший офицера новым интересным опытом. Они с Лидой жили, нежно заботясь друг о друге, воспитывая детей в атмосфере любви и благополучия. А судьба уже готовила им большое испытание: Лиде — на душевную чуткость и терпение, Алексею — на профессионализм, обоим — на прочность отношений…

В апреле 1983 года Церковных разлучил Афганистан. 24‑й гвардейский танковый полк 5‑й гвардейской мотострелковой дивизии, где офицер служил заместителем командира по политчасти, был дислоцирован в городе Шинданде. Вскоре довелось и настоящего пороху понюхать. Но ни пуля, ни мина, ни снаряд, к счастью, не смогли одолеть Алексея. Свалила болезнь.

Гепатит на 25 дней уложил его на госпитальную койку. Дело шло на поправку медленно. К тому же эта хворь, как известно, весьма коварна, чревата осложнениями и последствиями. После выписки из госпиталя Алексея должны были направить долечиваться в санаторий, но он, лишь только оказался в Союзе, сразу рванул к Лиде, детям, мудро решив, что дома и стены лечат.

В Слониме глава семьи, весивший к тому времени всего 58 килограммов, спал сутками: поест творожка, других диетических блюд, приготовленных Лидой, и на боковую — на большее не хватало сил. Жена смотрела на своего орла и плакала, не таясь. Как потом призналась, очень боялась, что Олег и Марина останутся сиротами. Но терпение и любовь и не с такими бедами справлялись!

…И снова Афганистан. В августе 1984 года подполковник Алексей Церковный принял из рук командира полка орден Красной Звезды (к тому времени его китель уже украшали медали «За безупречную службу» II и III степени).

3 декабря 1984 года он по замене навсегда покинул ДРА…

Снова Лиде пришлось паковать вещи: семья переезжала к новому месту службы главы семьи — в Полоцк. 37‑я гвардейская танковая дивизия приняла нового заместителя начальника политического отдела. Алексей Церковный заочно окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. Когда он возглавил политотдел дивизии, ему присвоили очередное звание — полковник.

С 20 августа по 20 октября 1988 года Алексей Корнилович участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и это обстоятельство, без сомнения, прибавило седых волос его верной спутнице жизни. А полковник Церковный по-другому не мог, почитая воинский и гражданский долг, свято следуя ему…

Увольнялся в запас офицер в 1993 году — с должности заместителя начальника оперативного отдела штаба 7‑й танковой армии. Это было в Борисове. Примечательно, что семья так и осталась жить в этом городе. Да и привыкли к Беларуси, успели ее полюбить.

Полковник в отставке Церковный, отметив 70‑летие 1 октября нынешнего года, по сей день продолжает трудиться «на гражданке». В 2009 году он возглавил печинскую первичную организацию Белорусского союза офицеров. Сегодня в ней более 70 человек, в том числе участники Великой Оте­чественной войны, воины-интернационалисты. Им есть с кого пример брать — с руководителя организации Алексея Церковного, человека, отличающегося принципиальностью и оптимизмом, неравнодушием и, кажется, неиссякаемой энергией.

Елена Романова, «Ваяр», фото Григория Пашкевича