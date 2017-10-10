«Взаимодействие‑2017»: в горах Армении

Яркое солнце палит нещадно. Ветер гуляет по местным гористым окрестностям, поднимая пылевые вихри.

Вдруг появляются еле заметные фигуры в камуфляже и боевой экипировке. Двигаются быстро, но осторожно. Внимательно осматривают округу. Сразу и не поймешь, кто это…

Белорусские десантники проводят практические занятия на незнакомой местности. А она, поверьте, непростая. Сам пробежал с парнями: ощущение — будто к каждой ноге привязали по гире. Причем-то передвигался налегке, а вот на «голубых беретах» — добрый десяток килограммов экипировки.

А солнце не знает жалости, заливает своими лучами всю округу. Но наши парни, прибывшие несколько дней назад в Армению, бодро перемещаются между камней и холмов.

Вдруг звучит:

— Противник слева!..

Десантники поворачиваются к «врагу» лицом. Наступают по широкому фронту, каждый их шаг и действие выверенны. Буквально 20 секунд — и условный противник уничтожен.

— Земля здесь каменистая, нужно быть осторожным, — негромко, будто про себя, произносит один из гвардейцев.

Через пару километров перед ними — пустой трехэтажный дом. Его построили специально для отработки штурма зданий.

Десантники предварительно разбились на группы. Быстро перемещаясь, они окружают здание с двух сторон. Идут дальше. Заняв позиции, по команде штурмуют здание и врываются в него.

Стремительно поднимаясь вверх, осматривают в помещениях каждый угол. Все как в настоящем бою.

— На каждом этаже остается минимум по одному человеку, — напоминает подчиненным командир парашютно-десантной роты гвардии старший лейтенант Илья Чернявский.

Счет идет на секунды. Проходит буквально несколько мгновений — все помещения заняты.

— Занять здание мало. Теперь укрепляем его и готовимся к обороне. Занимаем позиции! — руководит действиями десанта ротный.

Сразу же, используя подручные средства, были подготовлены бойницы, здание «ощетинилось» оружием.

— Отбой, спускаемся!

…У гвардейцев есть пара минут перевести дух. А я пообщался с командиром роты.

— Местность для нас незнакомая и при этом совсем не простая, — пояснил гвардии старший лейтенант Илья Чернявский. — Поэтому все свободное время мы тренируемся. Отрабатываем все возможные элементы, привыкаем к климату, рельефу местности, в соответствии с этим корректируем и тактику.

— Непросто привыкнуть к новой местности, погоде, но это лишь вопрос времени, — поделился гвардии ефрейтор Василий Бондарцов. — Для нас эти тяготы лишь в радость. Мы понимаем всю важность выполняемой задачи.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора

Ереван — Минск