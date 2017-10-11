Армейская ярмарка: интересно и выгодно

На территории 263‑й базы хранения, ремонта и утилизации средств связи недавно состоялась заключительная в этом году выставка-продажа отчуждаемых излишков военной техники и имущества управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил.

Армейская ярмарка — беспроигрышная лотерея для обеих сторон. Покупатель за разумную цену приобретает рабочий агрегат и детали, которые на рынке стоят гораздо дороже. Армия, в свою очередь, освобождает территорию воинских частей от неиспользуемого имущества и пополняет бюджет. Деньги, вырученные в результате реализации, идут в том числе на приобретение нового вооружения.

В настоящее время в Вооруженных Силах проводится глубокая модернизация и поэтапная замена устаревших аналоговых средств связи на цифровые. Высвобождается большое количество невостребованного имущества, в том числе подвижные средства связи. Кроме того, в воинских частях идет оптимизация мест хранения.

Как показывает статистика, интерес к подобным выставкам-продажам постоянно возрастает, причем среди организаций различных форм собственности. Казалось бы, выставки проходят на базе одних и тех же воинских частей по нескольку раз, а посетителей все больше!.. Популярность таких мероприятий благоприятствовала в текущем году росту поступлений денежных средств от реализации техники и имущества.

— Выставка-продажа очень удобна для покупателей, — подчеркнул заместитель начальника главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майор запаса Анатолий Косовец. — Им не нужно ехать в «Белспецконтракт» в Минск. Мы приглашаем специалистов этого предприятия на выставки, они разворачивают пункт реализации. Все документы, которые касаются купли-продажи, оформляются на месте. Покупатель, который приобретает, например, какой-нибудь ЗИЛ или ГАЗ, получает документы на оплату, едет в банк, рассчитывается за покупку — и может уезжать на этом автомобиле домой сегодня же.

Министерство обороны продолжает череду выставок-продаж техники и различных материальных средств. Недавно у нас проходила выставка в Берёзе. На ней мы выручили приличную сумму денег, было реализовано большое количество техники и имущества служб, непосредственно подчиненных командующему ВВС и войсками ПВО.

Сегодня мы проводим выставку в Осиповичах, где представлены в основном образцы техники и имущества управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил. Кроме этого, мы, преследуя цели рекламирования высвобождаемых материальных ресурсов, проводим демонстрацию техники и имущества продовольственного и бронетанкового управлений Министерства обороны.

Выставку традиционно посещает большое количество представителей различных организаций, а также частных лиц. Наблюдая процесс их ознакомления с представленными на выставке-продаже экспонатами, мы видим, что интерес остается высоким. Средства, вырученные в результате реализации, будут направлены по решению министра обороны на поддержание боеспособности Вооруженных Сил, развитие материально-технической базы.

В текущем году мы завершаем проведение выставок-продаж. План на следующий год будет согласован с министром обороны, после чего мы доведем необходимую информацию посредством сети Интернет и СМИ. Как правило, мы отправляем письма в различные министерства Республики Беларусь, облисполкомы, райисполкомы, крупные организации и на предприятия.

Директор республиканского унитарного предприятия «Белспецконтракт» Валерий Почебыт в беседе подчеркнул, что, наблюдая за ходом выставок-продаж, можно обозначить некоторые тенденции:

— Чаще всего посетителей интересуют электро­агрегаты, автомобили ГАЗ‑66 и ЗИЛ‑131 с кунгами. Бывает, конечно, и так, что человек принимает спонтанное решение о приобретении того или иного имущества, если оно входит в список его интересов или интересов предприятия, которое он представляет.

Техника, которая поставлялась в Вооруженные Силы еще при Советском Союзе, прошла приемочные испытания. Каждый образец до реализации принимался военным представительством. Эта техника и сегодня обладает высоким качеством. И сегодня в автомобиль, который находится на хранении уже около двадцати лет, можно поставить аккумуляторную батарею, залить топливо и пользоваться им по прямому предназначению.

Среди потенциальных покупателей начальник филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» — дорожного ремонтно-строительного управления № 199 города Осиповичи Олег Лукьяненко.

— Нашу организацию интересуют электростанции, кабельная продукция, двигатели, — рассказал Олег Николаевич. — Низкие цены всегда привлекают покупателя. Мы уже приобретали у предприятия «Белспецконтракт» автомобили «Газель» — никаких проблем, все работает!

У Геннадия Давидовского, который приехал на выставку из Слуцка, также есть положительный опыт работы с РУП «Белспецконтракт»:

— Недавно на выставке-продаже в Березе я приобрел трактор ЮМЗ‑6КЛ — он очень надежен. Технике уже 30 лет, а недавно открыл клапанную крышку — так там даже нагара нет, представляете!.. Сегодня меня интересуют тележки П‑281М2 и двигатели Д‑65.

У меня большой сад — 500 деревьев, также выращиваем цветную капусту. Тележки очень пригодятся для ухода за хозяйством. Хорошая тележка стоит здесь 41 рубль, а китайская, гораздо более хрупкая и капризная, — до 150 рублей! Как говорится, выбор очевиден… Присматриваюсь также к ЗИЛам с кунгами. Их цена — 5.000 рублей. Это же смешные деньги для такого автомобиля!..

Представитель унитарного предприятия «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района Михаил Лукашонок посетил армейскую ярмарку впервые и был приятно поражен организацией мероприятия.

— Нас интересуют автомобили ГАЗ‑66 с кунгом для доставки сотрудников на объекты работы, — пояснил Михаил Григорьевич. — Эти автомобили крайне необходимы нашему предприятию, особенно в холодное время — для создания нормальных условий для рабочих. Привлекает ценовая политика «Белспецконтракта». Товар, который они предлагают сегодня, интересен и выгоден для покупки. Наше предприятие уже сотрудничало с РУП «Белспецконтракт» — и приобретенная техника отлично показывает себя.

…Подводя итоги, организаторы выставки-продажи в Осиповичах подчеркнули: ее посетило более 100 человек, в их числе были граждане Российской Федерации. Была реализована 41 единица техники и другое имущество войск связи на сумму более 185.000 белорусских рублей.

Подробную информацию о реализации излишков военного имущества можно узнать на сайтах управления материальных ресурсов Вооруженных Сил Республики Беларусь (http://www.voentorg.by/) и РУП «Белспецконтракт» (http://bsk.by/), на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» (http://vsr.mil.by/), других печатных и электронных средств массовой информации. Также транслируются рекламные ролики на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской