«Гвардия, вперёд!»

Белорусский воинский контингент продолжает подготовку к активной фазе совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие‑2017», которое проходит в Республике Армения. Накануне на полигоне Баграмян были отработаны практические действия с применением авиации.

…Пара вертолетов, грозно рокоча двигателями, приближается к позиции. Постепенно их массивные корпуса заслоняют все небо. Еще несколько мгновений — и винтокрылые машины уже на земле. Практически сразу из них высаживается десант.

«Голубые береты» занимают оборону, прикрывая «вертушку». А та, подняв облако пыли, спустя десяток секунд взлетает и уносится вдаль.

Десантники тем временем перестраиваются в боевой порядок, и группа спешит к указанному месту.

Командир парашютно-десантной роты гвардии старший лейтенант Илья Чернявский руководит бойцами:

— Быстрее! Головной дозор, не спим, действуем вместе! Гвардия, вперед!

Теперь десантники без промедления развертываются с ходу, каждый занимает указанную позицию. А их командир придирчиво осматривает каждый окоп и камень.

— Здесь очень сложная местность, нашим военно­служащим нужно к ней привыкнуть, — поясняет ротный. — Занятия непростые. Чтобы добиться успеха, нужно отработать каждый элемент по нескольку раз. Плюс каждый день мы усложняем упражнения.

…А рядом с нашими земляками бойцы подразделений специального назначения из Республики Армения и Российской Федерации отрабатывают спуск с вертолета по канату на крышу здания, которое предстоит штурмовать.

Два вертолета неожиданно появляются из-за холмов. Один зависает над зданием, второй борт садится на землю невдалеке.

Две группы спецназа высаживаются из них за считаные мгновения. Звучит команда — и начинается учебный штурм. Спецназ быстро спускается вниз по канату, осматривая помещения, перебегая из стороны в сторону по стене… А затем буквально залетает внутрь.

— Этот элемент один из самых сложных, — рассказал один из спецназовцев. — К примеру, во время высадки из вертолета пилот не видит десант и полагается на выпускающих. А бойцам, которые спускаются по канатам, необходимо очень четко контролировать каждое свое движение. Плюс ко всему обязательна отличная физическая подготовка.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора

Ереван — Минск