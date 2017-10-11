Командирский марафон

В течение нескольких дней на базе 2‑й инженерной бригады лучшие офицеры воинских частей, непосредственно подчиненных начальнику инженерных войск Вооруженных Сил, а также инженерных подразделений механизированных бригад и инженерных воинских частей оперативных командований сошлись в профессиональном соперничестве: они боролись за право считаться лучшим командиром батальона, роты по полевой выучке.

Оценка каждого командира складывалась по результатам огневой, специальной, технической, идеологической и физической подготовки. Каждое испытание состояло как из теоретической, так и из практической части. Во время сдачи теории офицеры отвечали на вопросы билетов в соответствии с тематикой, затем выполняли индивидуальные нормативы на практике.

Несмотря на дух реальной состязательности, в ходе испытаний царила дружеская атмосфера. Командиры тесно общались между собой, многие из них знают друг друга уже давно — ранее вместе учились, служили.

Председатель комиссии начальник штаба инженерных войск — заместитель начальника управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Игорь Ермоленко отметил, что уровень подготовки офицеров в нынешнем году значительно возрос:

— Дух соперничества, который царил в течение нескольких дней, позволял офицерам проявить себя по максимуму в каждой дисциплине. Они старались показать только самый лучший результат. Анализируя результаты огневой, специальной, технической подготовки, можно смело говорить о возросшем уровне знаний офицеров, их методической подготовки при организации занятий. Командир должен быть примером для своих подчиненных во всем — особенно в боевой подготовке.

…Во время командирского марафона наш корреспондент попросил некоторых его участников поделиться мнением о прошедшем состязании.

Гвардии старший лейтенант Павел Волков из 188 ибр считает, что командир роты сегодня для сержантского и рядового состава — прежде всего тот человек, с которого нужно брать пример и на кого равняться.

— Офицер должен постоянно самосовершенствоваться, находиться в постоянном поиске лучших методов и подходов в работе с личным составом. Важно, чтобы каждый из нас обладал необходимыми профессиональными навыками, умел правильно применять знания в практической деятельности, — поделился гвардии старший лейтенант Волков. — В нынешнем состязании я участвовал впервые — и немного не хватило до призовой тройки…

Командир инженерно-саперного батальона 2‑й инженерной бригады подполковник Андрей Метельский в должности сравнительно недавно. В состязании комбатов участвовал впервые, а вот ранее неоднократно становился призером и победителем состязаний по полевой выучке среди командиров рот.

— В очередной раз убедился в пользе данного мероприятия. В повседневной деятельности не всегда можно увидеть своих коллег и обменяться опытом, — резюмировал Андрей Николаевич. — В течение нескольких дней мы обобщали свои наработки, применяли навыки на практике. Ну а победителями объективно стали по-настоящему сильнейшие офицеры.

Среди командиров рот места распределились следующим образом: 1‑е место — капитан Илья Гусар (2‑я инженерная бригада), 2‑е место — капитан Юрий Бурчиц (557‑я инженерная бригада), 3‑е место — старший лейтенант Денис Жук (7‑й инженерный полк).

По результатам соперничества командиров батальонов пьедестал почета выглядит так: 1‑е место — гвардии майор Владимир Козлов (188‑я гвардейская инженерная бригада), 2‑е место — майор Артур Трубловский (2‑я инженерная бригада), 3‑е место — гвардии подполковник Андрей Хребтович (188‑я гвардейская инженерная бригада).

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора