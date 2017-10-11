Министерство обороны информирует

С 10 по 13 октября представитель Вооруженных Сил Республики Беларусь принимает участие в семинаре по реализации мер укрепления доверия в военно-политическом измерении, который проходит в

г. Астане (Республика Казахстан) по инициативе секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

* * *

С 10 по 12 октября в соответствии с положениями Договоренности между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о дополнительных мерах доверия и безопасности (далее — Договоренность) Республику Беларусь посещает инспекционная группа Литвы.

Инспекционная группа проведет посещение по оценке 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В ходе посещения будет проведена оценка достоверности информации, представленной Республикой Беларусь в рамках Договоренности, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.