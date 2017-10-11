Общее дело

Горячая пора ныне у сотрудников отделов призыва на военную службу военных комиссариатов — призывная кампания. А началась она с выхода в свет Указа Президента Республики Беларусь от 27 июля 2017 года № 261 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».

Надо напомнить, что отвечает за государственное мероприятие — призыв на воинскую службу — в каждой административной единице государственная власть в лице администрации района. Поэтому призывную комиссию возглавляет заместитель главы администрации Московского района столицы Виталий Брель, в нее входят также военный комиссар района полковник Виталий Поролёв, заместитель начальника РУВД полковник милиции Николай Руцкий, главный врач центральной районной поликлиники № 25 Николай Зубелевич и врач, руководящий работой врачей-специалистов, Инна Стегачёва.

О внимании, которое государство уделяет качеству призывного контингента, свидетельствует тот факт, что весьма занятые люди, входящие в призывную комиссию, собираются на ее заседания ежедневно, рассматривают дела от 10 до 30 призывников.

Отдел призыва на военную службу военного комиссариата Московского района недавно возглавил капитан Олег Сухта. Ранее он был заместителем начальника отдела призыва в военном комиссариате Ленинского района Минска, а начинал офицерскую карьеру в 86‑й бригаде связи командиром взвода радиорелейных станций.

Надежная опора и помощники капитана Олега Сухта — ведущие специалисты отдела призыва, более десяти лет работающие в военном комиссариате: Анна Брынза, Ирина Голикова, Елена Денисевич, инспектор отдела призыва Инга Малашенко.

После медкомиссии призывники проходят профессионально-психологический отбор. С каждым из них беседуют офицеры военкомата, призывнику также предлагается пройти тесты, оценивающие его интеллектуальные возможности (способности), нервно-психическую устойчивость и наличие признаков отклоняющегося поведения.

На основании обработки результатов тестов, бесед с психологом и офицером военкомата призывной комиссией делается вывод о предназначении призывника в ту или иную часть.

И те, кто подходит по состоянию здоровья, морально-психологическим и деловым качествам, направляются в определенные воинские части.

Сейчас призывники, которые прошли медицинское освидетельствование и признаны годными по состоянию здоровья к прохождению срочной военной службы и службы в резерве, предназначаются с учетом результатов профессионально-психологического отбора в соответствующие воинские части и представляются представителям определенных воинских частей на изучение и отбор для прохождения службы в Вооруженных Силах, в подразделения КГБ, Государственного пограничного комитета, МВД (внутренние войска) и др.

В первой декаде ноября начнется отправка в войска. Но работа отдела призыва не заканчивается передачей призывников и их документов в руки представителей воинских частей, как считают некоторые. И в ноябре параллельно с отправкой новобранцев продолжают работать медицинская и призывная комиссии.

Этой осенью военную форму наденет около двухсот парней из Московского района. Мы поговорили с двумя из них.

Артём Марусов окончил государственный профессионально-технический колледж промышленности строительных материалов и работает слесарем-ремонтником на Минском домостроительном комбинате. Артём, услышав мой вопрос о желании служить, улыбается:

— Нет проблем, надо — так надо. К тому же армейская служба характер закалить поможет, во‑вторых, физически подкачаться. Отец тоже служил. А брату-третьекласснику интересно: «О! Артём в армию идет!». Хотя, конечно, жалко на полтора года с девушкой расставаться. Да и в университет физкультуры поступать собирался.

Юля, с которой Артём познакомился еще в колледже, обещает ждать парня. Во всяком случае, разлука поможет проверить им свои чувства. Верим, что у них все сложится.

Следующим собеседником мы выбрали призывника ростом под два метра — Владимира Криштопу, работающего электромонтером устройств сигнализации, централизации и блокировки на станции Минск-Сортировочный. В государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта, который он окончил в этом году, на высоком уровне поставлена военно-патриотическая работа.

Владимир твердо заявил:

— Это мой долг — отслужить в армии. Думаю, что полтора года пролетят быстро. А потом вернусь на железную дорогу и буду поступать в Белорусский государственный университет транспорта на заочное обучение.

Как видим, настроение у призывников боевое.

В мотивировании молодых людей к военной службе сотрудникам военного комиссариата помогают патриотические организации района. Налажено эффективное сотрудничество с районными структурами БРСМ, ОО «Белая Русь», Белорусского союза офицеров, ДОСААФ.

Активисты этих организаций вместе с офицерами военкомата проводят уроки мужества в школах и колледжах, рассказывают о жизни современной белорусской армии, организовывают встречи призывников с ветеранами Вооруженных Сил в центре допризывной подготовки на базе 170‑й средней школы.

Добавим: в центре, который возглавляет капитан запаса Игорь Рутковский, проводятся интересные мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания, эффективные занятия по допризывной подготовке. Еженедельно выступают перед школьниками и офицеры военкомата, разъясняя по пунктам положение о воинском учете, порядок прохождения военной службы по контракту, правила поступления в высшие военные учебные заведения. Так что в Московском районе призыв на военную службу и подготовка к нему — дело круглогодичное. И общее дело. Государства и общества.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Ирины Малиновской