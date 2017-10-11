Общее дело

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Горячая пора ныне у сотрудников отделов призыва на военную службу военных комиссариатов — призывная кампания. А началась она с выхода в свет Указа Президента Республики Беларусь от 27 июля 2017 года № 261 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».

Надо напомнить, что отвечает за государственное мероприятие — призыв на воинскую службу — в каждой административной единице государственная власть в лице администрации района. Поэтому призывную комиссию возглавляет заместитель главы администрации Московского района столицы Виталий Брель, в нее входят также военный комиссар района полковник Виталий Поролёв, заместитель начальника РУВД полковник милиции Николай Руцкий, главный врач центральной районной поликлиники № 25 Николай Зубелевич и врач, руководящий работой врачей-специалистов, Инна Стегачёва.

О внимании, которое государство уделяет качеству призывного контингента, свидетельствует тот факт, что весьма занятые люди, входящие в призывную комиссию, собираются на ее заседания ежедневно, рассматривают дела от 10 до 30 призывников.

Капитан Олег Сухта беседует с призывником

Елена Денисевич и Инга Малашенко уточняют учетные данные призывников

Отдел призыва на военную службу военного комиссариата Московского района недавно возглавил капитан Олег Сухта. Ранее он был заместителем начальника отдела призыва в военном комиссариате Ленинского района Минска, а начинал офицерскую карьеру в 86‑й бригаде связи командиром взвода радиорелейных станций.

Надежная опора и помощники капитана Олега Сухта — ведущие специалисты отдела призыва, более десяти лет работающие в военном комиссариате: Анна Брынза, Ирина Голикова, Елена Денисевич, инспектор отдела призыва Инга Малашенко.

После медкомиссии призывники проходят профессионально-психологический отбор. С каждым из них беседуют офицеры военкомата, призывнику также предлагается пройти тесты, оценивающие его интеллектуальные возможности (способности), нервно-психическую устойчивость и наличие признаков отклоняющегося поведения.

На основании обработки результатов тестов, бесед с психологом и офицером военкомата призывной комиссией делается вывод о предназначении призывника в ту или иную часть.

И те, кто подходит по состоянию здоровья, морально-психологическим и деловым качествам, направляются в определенные воинские части.

Сейчас призывники, которые прошли медицинское освидетельствование и признаны годными по состоянию здоровья к прохождению срочной военной службы и службы в резерве, предназначаются с учетом результатов профессионально-психологического отбора в соответствующие воинские части и представляются представителям определенных воинских частей на изучение и отбор для прохождения службы в Вооруженных Силах, в подразделения КГБ, Государственного пограничного комитета, МВД (внутренние войска) и др.

В первой декаде ноября начнется отправка в войска. Но работа отдела призыва не заканчивается передачей призывников и их документов в руки представителей воинских частей, как считают некоторые. И в ноябре параллельно с отправкой новобранцев продолжают работать медицинская и призывная комиссии.

Этой осенью военную форму наденет около двухсот парней из Московского района. Мы поговорили с двумя из них.

Артём Марусов окончил государственный профессионально-технический колледж промышленности строительных материалов и работает слесарем-ремонтником на Минском домостроительном комбинате. Артём, услышав мой вопрос о желании служить, улыбается:

— Нет проблем, надо — так надо. К тому же армейская служба характер закалить поможет, во‑вторых, физически подкачаться. Отец тоже служил. А брату-третьекласснику интересно: «О! Артём в армию идет!». Хотя, конечно, жалко на полтора года с девушкой расставаться. Да и в университет физкультуры поступать собирался.

Юля, с которой Артём познакомился еще в колледже, обещает ждать парня. Во всяком случае, разлука поможет проверить им свои чувства. Верим, что у них все сложится.

Следующим собеседником мы выбрали призывника ростом под два метра — Владимира Криштопу, работающего электромонтером устройств сигнализации, централизации и блокировки на станции Минск-Сортировочный. В государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта, который он окончил в этом году, на высоком уровне поставлена военно-патриотическая работа.

Ирина Голикова принимает документы

Владимир твердо заявил:

— Это мой долг — отслужить в армии. Думаю, что полтора года пролетят быстро. А потом вернусь на железную дорогу и буду поступать в Белорусский государственный университет транспорта на заочное обучение.

Как видим, настроение у призывников боевое.

В мотивировании молодых людей к военной службе сотрудникам военного комиссариата помогают патриотические организации района. Налажено эффективное сотрудничество с районными структурами БРСМ, ОО «Белая Русь», Белорусского союза офицеров, ДОСААФ.

Активисты этих организаций вместе с офицерами военкомата проводят уроки мужества в школах и колледжах, рассказывают о жизни современной белорусской армии, организовывают встречи призывников с ветеранами Вооруженных Сил в центре допризывной подготовки на базе 170‑й средней школы.

Добавим: в центре, который возглавляет капитан запаса Игорь Рутковский, проводятся интересные мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания, эффективные занятия по допризывной подготовке. Еженедельно выступают перед школьниками и офицеры военкомата, разъясняя по пунктам положение о воинском учете, порядок прохождения военной службы по контракту, правила поступления в высшие военные учебные заведения. Так что в Московском районе призыв на военную службу и подготовка к нему — дело круглогодичное. И общее дело. Государства и общества.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

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