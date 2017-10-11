Техника любит заботу

После завершения совместного стратегического учения «Запад‑2017» личный состав 147‑й зенитной ракетной бригады возвратился в пункт постоянной дислокации. Первоочередными задачами военнослужащих с момента прибытия в воинскую часть стало обслуживание боевой и специальной техники, а также подготовка ее к эксплуатации в осенне-зимний период.

Позади многокилометровые марши, передвижение по сильнопересеченной местности, смена позиционного района. В общей сложности установки зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» преодолели порядка 600 километров. После таких перемещений машины нужно привести в идеальный порядок. У механиков-водителей забот хоть отбавляй — впрочем, и другие номера расчетов задействованы в данной работе.

— Представьте себе, только на одном управляемом колесе имеется 17 точек смазки, — говорит исполняющий обязанности заместителя бригады по вооружению подполковник Владимир Рачек. — А всего в боевой установке «Оса» таких точек насчитывается более сотни… После завершения планового обслуживания не мешкая приступаем к переводу техники, ее подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период. А перед началом соответствующих мероприятий проведем единый день безопасности военной службы, во время которого в том числе будут рассмотрены вопросы безопасной эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, всех образцов ВВСТ, которые имеются в бригаде.

По словам Владимира Вячеславовича, в воинской части для выполнения мероприятий по подготовке техники получены все необходимые материалы (масла, смазки, запчасти), в парке бригады для личного состава оборудованы места для выполнения работ. Военнослужащим предстоит подготовить к предстоящему холодному сезону не только шасси, но и аппаратуру боевых машин «Оса».

— Работа эта не однодневная, — продолжает рассказ собеседник. — Она включает в себя заливку антифриза в систему охлаждения, замену масел и смазок, подготовку отопителей, предпусковых подогревателей, проверку колесных редукторов. Командирам расчетов и батарей предстоит подготовить личный состав к выполнению данных работ. Все действия четко прописаны в технологических картах и инструкциях. Их необходимо знать и не жалеть времени на повторение изученного материала. Самоподготовка тут имеет определяющее значение.

Подполковник Владимир Рачек не сомневается, что под руководством грамотных и опытных командиров, таких как капитан Дмитрий Олешкевич, старшие лейтенанты Павел Шокин, Сергей Банько и других, все работы по переводу техники на осенне-зимний период эксплуатации будут выполнены своевременно, в полном соответствии с требованиями безопасности, согласно инструкциям и операционным картам по соответствующим видам работ. Главный упор при этом будет сделан на качество.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора