Внимание – экономической составляющей СНГ

Белорусская сторона на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ призвала больше внимания уделять экономической составляющей Содружества. Об этом сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей по итогам заседания. Главной темой в повестке заседания стало совершенствование деятельности СНГ, адаптация Содружества к современным реалиям.

«Да, какие-то вещи делаются, но, к сожалению, иногда мы больше внимания уделяем организационно-техническим моментам. Поэтому мы призвали коллег заниматься реальным делом, больше внимания уделять экономической составляющей СНГ, что является абсолютным приоритетом для всех государств‑участников», — сказал Владимир Макей.

Белорусская сторона выступила за скорейшее завершение работы над соглашением о создании зоны свободной торговли в сфере услуг и документами, создающими единую систему государственных закупок. «Наше мнение поддержали и представители других государств. В предстоящий период мы уделим особое внимание вопросам экономического наполнения деятельности СНГ», — отметил министр.

Рассматривалась во время заседания и гуманитарная повестка дня, в том числе взаимодействие в сферах молодежной политики, спорта и туризма. Важные решения приняты по сотрудничеству в борьбе с коррупцией и терроризмом. Дипломаты обсудили также вопросы квотного распределения должностей между различными государствами. В контексте адаптации СНГ к современным реалиям было принято решение о перераспределении полномочий между советами глав государств, глав правительств и министров иностранных дел.

_____________________________________________________________________

В рамках сотрудничества в военной сфере

Процесс адаптации Объединенной системы ПВО стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) к решению задач воздушно-космической обороны планируется завершить к 2025 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ.

«В рамках сотрудничества в военной сфере принято решение об основных направлениях адаптации нынешней Объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Идет речь о том, чтобы эту работу завершить к 2025 году», — сказал он.

БЕЛТА