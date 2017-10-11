За рулём армейского внедорожника

К своему верному четырехколесному другу — армейскому УАЗу — командир отделения сержант Александр Лескунов относится трепетно и заботливо. Колесить на нем довелось не только по асфальту, но и по проселочным дорогам Беларуси, а еще по бескрайней астраханской степи. И машина своего хозяина не подводила, служит ему, как говорится, верой и правдой. Если и случались мелкие неполадки, водитель всегда оперативно их устранял.

— Автомобильную технику я освоил еще до армии, — рассказал Александр. — Мало того что личный автомобиль всегда ремонтировал самостоятельно, так еще и всем соседям в деревне помогал. В Рогачевском профессионально-техническом колледже строителей получил не только специальность газоэлектросварщика, но и удостоверение на право управления автомобилем категории С. До призыва успел поработать по специальности в ОАО «Белсантехмонтаж».

Сержант Лескунов признался, что мечтал служить в силах специальных операций Вооруженных Сил, но судьба распорядилась иначе — его направили для прохождения службы в в/ч 30151 (о чем, кстати, парень ничуть не жалеет). Водительскую доподготовку в части Александр проходил на тяжеловесном МАЗе, на нем же выдержал контрольный 50‑километровый марш. Настроился на то, что придется управлять такой могучей машиной. Но тогдашний командир зенитного ракетного дивизиона, в котором выпало служить Александру, подполковник Денис Кириллов заметил умение и старание парня — и предложил ему сесть за руль автомобиля УАЗ‑3151.

В августе текущего года исполнилась заветная армейская мечта Александра. Вместе с другими военнослужащими дивизиона ему довелось побывать на российском полигоне Ашулук, своими глазами увидеть боевые пуски грозных зенитных ракет. К непростому климату сержант за пару дней полностью адаптировался. Больше тревожился за машину, ведь каждый день на жаре по степи приходилось «наматывать» в среднем километров по 300.

— Пуски боевых ракет — зрелище потрясающее! — восторженно поведал собеседник. — Они навсегда запечатлелись в моей памяти. Как и бескрайняя безлюдная степь, и пасущиеся верблюды… Когда еще такое «на гражданке» увидишь?! А еще буду с теплотой вспоминать своих командиров и армейских товарищей. Надеюсь, со многими ребятами буду поддерживать контакты и после увольнения в запас. Горжусь тем, что мне выпало служить в ВВС и войсках ПВО! Благодарен армии и за тот богатый профессиональный опыт эксплуатации автомобильной техники, который приобрел. В Вооруженных Силах я закалил характер, стал более дисциплинированным, обрел чувство самостоятельности, уверенности в собственных силах.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора