Формируя позитивные ценности

Национальный форум «Семья ХХI века» пройдет в Беларуси в ноябре, сообщила на пресс-конференции первый заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин», ректор Минского областного института развития образования Светлана Ситникова. «Его главная цель — еще раз поговорить о формировании традиционных ценностей в семье и о роли в семье ее членов, задачах и обязанностях отцов, матерей», — проинформировала она.

Сейчас же на повестке дня мероприятия, которые проводит Белорусский союз женщин совместно с госорганами и общественными организациями в Неделю матери. Так, уже 12 октября будут подводиться итоги творческого конкурса среди республиканских и региональных СМИ «Крепка семья — крепка держава». Светлана Ситникова заверила, что мероприятия Недели матери будут освещены на сайтах БСЖ и министерств. «Наша задача — подчеркнуть возможность реализации женского потенциала. Эта масштабная работа организована для женщин и ради того, чтобы они в нашем государстве чувствовали себя уверенно», — дополнила первый зампред БСЖ.

Как рассказала консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик, Неделя матери для системы образования также наполнена многочисленными мероприятиями. Ряд из них запланирован в республиканских учреждениях допобразования детей и молодежи, что же касается начальной школы, в их числе конкурсы детских рисунков, праздничные концерты, конкурсы стихов и др. Информацию о них можно найти на сайтах учреждений образования, а также на Национальном образовательном портале.

Особенностью этого года является реализация социально-образовательного проекта. Так, 13 октября в учреждениях общего среднего образования будет проводиться единый урок семейной жизни «Здоровая семья — здоровая нация». «Министерством образования подготовлены методические рекомендации, разработаны памятки по его проведению. Урок прежде всего направлен на формирование позитивного отношения к семье, развитие интереса к истории своей семьи, предков. Его можно назвать не просто уроком семейной жизни, а своего рода уроком нравственности для детей», — уточнила Лариса Емельянчик.

Минобразования рекомендовало проводить мероприятия, посвященные Дню матери, именно в шестой школьный день. Поэтому в предстоящую субботу, 14 октября, в школах будет многолюдно, уверена представитель ведомства.

БЕЛТА