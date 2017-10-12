Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.

№ п/п Адрес жилого помещения Характеристика жилого помещения Срок подачи заявления Примечание Этаж Количество комнат Общая

площадь

1 г. Гродно, ул. Наполеона Орды,

д. 18, кв. 49 2 64,67 по 21.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в г. Гродно, в порядке очередности по 2014 г. 2 г. Борисов, ул. Ватутина, д. 5, кв. 15 4 1 29,78 по 21.10.2017 первоочередное право для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Борисове, при отсутствии желающих — для военнослужащих в порядке очередности 3 г. Слоним, ул. Красноармейская,

д. 89, кв. 12 4 2 42,84 по 21.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в г. Слониме, в порядке очередности

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266–06–86) не позднее срока, указанного выше.