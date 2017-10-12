Обеспечивая мобилизационную готовность

Самый молодой район в столице — Московский. Он образован в апреле 1977 года Указом Президиума Верховного Совета БССР в результате разукрупнения Октябрьского и Фрунзенского районов Минска. Расположен он в юго-западной части города, от площади Независимости до МКАД в брестском направлении.

Московский — район уникальный. Это второй по площади и численности населения административный район Минска, развитый промышленный сектор, а его предприятия известны не только в городе, стране, но и далеко за рубежом. На территории района также находятся ведущие вузы страны, здесь расположено большинство органов исполнительной власти, как республиканской, так и местной, что тоже накладывает определенный отпечаток.

Район динамично развивается. Кроме широко известных микрорайонов Юго-Запад и Малиновка, активно возводятся микрорайоны-новостройки Брилевичи и Михалово. Проживает в районе около трехсот тысяч человек, из них почти четверть — молодые люди в возрасте до 31 года, многие из которых — военнообязанные.

Для организации мобилизационной работы в районе, улучшения социальной защиты и пенсионного обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил 12 октября 1977 года в соответствии с приказом командующего Краснознаменным Белорусским военным округом был сформирован Московский районный военный комиссариат города Минска.

Серьезным испытанием для первого военного комиссара подполковника Вячеслава Жукова и возглавляемого им коллектива стала организация работы по приему документов, мобилизационных ресурсов, как людских, так и поставляемой техники из комплектующих предприятий вновь организованного района. Перед сотрудниками нового военного комиссариата стояла задача организовать работу отделений РВК и уже до конца 1977 года разработать планы проведения мобилизации граждан и транспортных средств для удовлетворения мобилизационных потребностей Вооруженных Сил СССР, призыва граждан на срочную военную службу. Поставленная задача была успешно выполнена. Шли годы, менялись руководители военного комиссариата, но постоянными оставались традиции выполнять поставленные задачи точно и в срок. Военный комиссариат приобретал все больше и больше опыта, росли объемы выполняемых задач.

В разные годы военный комиссариат Московского района города Минска возглавляли подполковник Вячеслав Жуков, полковники Николай Карбовский, Николай Казнадей, Анатолий Кондрашкин, Владимир Ефремов. С 15 марта 2010 года и по настоящее время военный комиссариат возглавляет полковник Виталий Поролёв.

Все эти годы военкомат развивался, креп и умножал традиции старшего поколения. Работникам военного комиссариата Московского района всегда были присущи трудолюбие, напористость, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и отсутствие страха перед трудностями. В непростых условиях работниками военкомата выполнялась вся работа по накоплению военнообязанных и транспортных средств в целях гарантированного и качественного комплектования Вооруженных Сил, других воинских формирований по мобилизационному плану.

Призыв на военную службу, постановка на учет военнообязанных эффективно осуществлялись даже в ходе реконструкции и капитального ремонта здания райвоенкомата, в котором участвовали и работники военкомата.

В военном комиссариате и по сей день трудятся сотрудники, стоявшие у истоков образования военного комиссариата и работавшие на различных должностях — Алла Геннадьевна Сержан и Наталья Алексеевна Казей.

Не минула призывников военкомата Московского района война в Афганистане. Более 500 юношей прошли через горнило этой страшной войны, семь из них не вернулись домой, более 60 человек получили ранения, травмы и контузии.

Полковник в отставке Владимир Ефремов, который возглавлял военкомат с 1998 по 2010 годы, тоже является ветераном боевых действий на территории других государств, за боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды.

Сегодня на учете в военном комиссариате состоят 683 ветерана боевых действий в Афганистане. 32 человека имеют ранения и контузии, 209 награждены орденами и медалями, 18 являются инвалидами. Также на учете в военном комиссариате состоят 39 ветеранов боевых действий на территории других государств.

Для ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в зоны первоочередного и последующего отселений военным комиссариатом Московского района было отправлено на специальные сборы 688 военнообязанных. В дальнейшем все они получили удостоверение ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС. В настоящее время на учете в военном комиссариате состоят 449 участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий.

Настоящей легендой военного комиссариата является инвалид ЧАЭС, ветеран боевых действий на территории других государств полковник в отставке Николай Казнадей, который в далекий Первомай 1986 года, являясь командиром 259‑го отдельного механизированного полка гражданской обороны, получил задачу отправиться на ликвидацию последствий чернобыльской аварии. Он с личным составом полка был в числе первых, кто выехал на место катастрофы из Белорусского военного округа. На территории, которая в считаные дни превратилась в зону отчуждения, Николай Иосифович Казнадей пробыл год и два месяца. Награжден орденом Красной Звезды.

Значительно возросла роль военного комиссариата на современном этапе строительства Вооруженных Сил независимой Республики Беларусь. Благодаря добросовестному отношению всех сотрудников военного комиссариата к выполнению служебных обязанностей, их профессионализму и компетентности, ответственности за порученное дело укрепляется мобилизационная готовность населения и предприятий района к защите нашего государства.

— Офицерами и личным составом райвоенкомата организуются и проводятся занятия с военнообязанными, предназначенными для доукомплектования частей и соединений до штатов военного времени и штаба территориальной обороны района, ведется подбор специалистов, определяющих боеспособность формирований, — рассказал военный комиссар Московского района полковник Виталий Поролёв. — Производятся и призывы на военные сборы. Только в этом году на них отправлено более ста военнообязанных. Сегодня на учете в военном комиссариате Московского района состоит более 60 тысяч военнообязанных, в том числе около семи тысяч офицеров запаса. По предприятиям района на учете в военкомате состоят тысячи единиц транспортных средств.

Ежегодно военным комиссариатом Московского района приписывается к призывному участку более 1.000 человек и направляется для службы в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Республики Беларусь более 200 юношей.

С целью повышения героико-патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения с допризывной молодежью организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, вой­ны в Афганистане. Огромную роль в этом деле играет центр допризывной подготовки, который открылся в 2015 году. При воинских частях ежегодно организуются и проводятся летние спортивно-патриотические лагеря.

Специалисты по социальной защите и пенсионному обеспечению осуществляют социальную деятельность райвоенкомата и пенсионное обслуживание военнослужащих и членов их семей. На сегодня в военном комиссариате Московского района состоит на учете более 1.800 военных пенсионеров.

С целью повышения эффективности патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения славных традиций офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь при Московском РВК образована первичная организация Белорусского союза офицеров. Члены общественного объединения — офицеры запаса и в отставке — проводят широкую работу по героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению славных традиций офицерского состава Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сегодня военный комиссариат Московского района столицы — это подразделение, укомплектованное высококвалифицированными офицерскими кадрами, опытным гражданским персоналом, готовыми в любых условиях обстановки эффективно решать стоящие перед военкоматом задачи.

Подготовил Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Ирины Малиновской