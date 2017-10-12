Огневая дуэль

На полигоне Осиповичский прошел заключительный этап соревнования на звание лучшего артиллерийского дивизиона Вооруженных Сил. На огневые рубежи вышел личный состав тяжелого гаубичного и пушечного самоходного артиллерийских дивизионов 51‑й гвардейской артиллерийской бригады.

Как отметил начальник отдела управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сергей Русецкий, данные состязания проводятся ежегодно в целях повышения уровня подготовки и слаженности подразделений, обобщения передового опыта, совершенствования навыков командиров и штабов в управлении огнем артиллерии в различных условиях обстановки. В этом году за почетное звание боролось шесть дивизионов, отобранных по результатам соревнований в воинских частях центрального подчинения и оперативных командованиях.

— Соревнование на лучший дивизион проходит на завершающем этапе подготовки артиллеристов, — подчеркнул Сергей Геннадьевич. — Следовательно, к данному этапу личный состав подходит на пике готовности. На вооружении подразделений, участвующих в соревновании, состоят различные образцы вооружения, поэтому для объективности оценки действий разработана специальная система. Места в итоговом протоколе распределяются по количеству баллов, набранных за работу командиров и штабов, ведение артиллерийской разведки, маневренность, выполнение мероприятий по подготовке управления огнем. Но традиционно самой важной и ответственной составляющей является выполнение огневых задач с боевой стрельбой, причем как в составе дивизиона, так и побатарейно.

…Подразделениям 51 абр предстояло закрывать программу финального этапа соревнования. Их коллеги из Западного и Северо-Западного оперативных командований отстрелялись (как в прямом, так и переносном смысле этого слова) чуть ранее, причем с очень хорошими результатами. Добавлял интриги тот факт, что на огневые рубежи выходили и действующие чемпионы — личный состав пушечного самоходного артиллерийского дивизиона под командованием гвардии подполковника Андрея Гнедько. Стоит ли говорить о том, что артиллеристы были полны решимости повторить успех и на этот раз!..

— Дивизион подходит к соревнованию в полной готовности и с отличным настроем, — заверил Андрей Анатольевич. — Наш полевой выход длится уже больше месяца, и личный состав (а основу его составляют резервисты) уже успел освежить знания и навыки, закрепить их практикой. «Встали в строй» и офицеры, окончившие Военную академию Республики Беларусь этим летом. Успешно прошли все этапы слаживания, контрольные занятия с боевой стрельбой батарей. Яркой страницей нашей боевой учебы стало участие дивизиона в ССУ «Запад‑2017», причем мы выполнили все задачи на отлично. Так что в своих подчиненных я уверен, мастерства им не занимать.

Разделил оптимизм командира дивизиона и старший офицер батареи гвардии старший лейтенант Максим Радченко.

— Искать дополнительную мотивацию для личного состава не нужно, каждый выкладывается по максимуму, — отметил офицер. — Переходящий приз, который уже год находится в расположении дивизиона, — лучший стимул. Отдавать его соперникам никто не собирается. Хотя программа соревнования традиционно сложная… Очень много перемещений, непростых огневых задач. Условия выполнения элементов максимально приближены к боевым. Так что вне зависимости от итогового распределения мест каждый участник состязаний получает здесь неоценимый опыт.

Основу расчетов орудий в обоих дивизионах — участниках состязания от 51 абр составляют резервисты. А ведь именно от них зависит точность стрельбы и, соответственно, результаты работы всего коллектива.

— Рад, что мне довелось служить в артиллерии, — признался сержант резерва Дмитрий Бончак. — Каждый сбор проходит насыщенно и интересно. Уверенности в своих силах с каждой стрельбой становится все больше. В соревновании на лучший дивизион я участвую уже во второй раз, и очень хочется завершить службу в резерве на мажорной ноте. В этом меня поддерживают товарищи — каждый стремится доказать, что за время сборов мы смогли стать не просто профессионалами своего дела, а еще и слаженным армейским коллективом.

Шанс отобрать титул лучшего дивизиона в честной бескомпромиссной борьбе у сослуживцев в этом году получило подразделение гвардии подполковника Сергея Ятела. Тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион 51 абр также показывал высокие результаты в боевой работе на протяжении учебного полугодия.

— Подобные состязания являются отличной возможностью проверить личный состав в деле, а также помериться силами с другими подразделениями, — рассказал Сергей Анатольевич. — Соперник сегодня у нас серьезный, но мы готовы дать бой сослуживцам. Все мои подчиненные хорошо обучены, достойно справляются со всеми поставленными задачами. Уверен, не подведут и сегодня. Для артиллериста каждая стрельба — это азарт и адреналин, которые заставляют выкладываться по полной. А когда в спину дышит соперник, азарта еще больше!..

Вскоре артиллеристы перешли от слов к делу. Полигонная тишина сменилась гулом моторов, грохотом залпов и разрывами снарядов. Уверенной боевой работой и слаженностью всех звеньев — командиров подразделений, старших офицеров батарей и расчетов — гвардейцы раз за разом доказывали, что не зря провели «в полях» недели и месяцы. Неоднократно менялись позиции и огневые задачи, неизменными оставались по-настоящему боевой настрой и профессионализм участников состязаний…

Точнее, быстрее и удачливее в этой дуэли оказались прошлогодние победители состязаний.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора

Места в соревновании на звание лучшего артиллерийского дивизиона Вооруженных Сил распределились следующим образом:

1‑е место — пушечный самоходный артиллерийский дивизион 51‑й гвардейской артиллерийской бригады (командир — гвардии подполковник Андрей Гнедько);

2‑е место — пушечный самоходный артиллерийский дивизион 111‑й гвардейской артиллерийской бригады (командир — гвардии майор Сергей Болотько);

3‑е место — гаубичный самоходный артиллерийский дивизион 310‑й гвардейской группы артиллерии 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады (командир — гвардии капитан Алексей Адамович).