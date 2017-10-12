Плечом к плечу

В Псковской области прошел первый этап совместного батальонного тактического учения с боевой стрельбой с подразделениями отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона нашей 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 104‑го гвардейского десантно-штурмового полка 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

По замыслу учения, в ходе совместных действий военнослужащим двух стран предстояло освободить аэродром, находящийся под контролем условного незаконного вооруженного формирования, совершив десантирование из самолетов военно-транспортной авиации Военно-космических сил Российской Федерации Ил‑76. А в последующем — обеспечить высадку главных сил.

…Десантирование на незнакомую площадку приземления выполнялось парашютным способом с высоты 600 метров. В сложных погодных условиях — при усиливающихся порывах ветра и в дождь — из самолетов Ил‑76 в тот день совершило десантирование порядка 1.000 военнослужащих.

Первыми высадку совершили разведчики. Им предстояло осуществить доразведку объектов условного противника, вскрыть его систему охранения. Буквально через несколько минут после их приземления в небе один за другим пролетело еще несколько Ил‑76, оставляя за собой след из сотни «одуванчиков». Развернулась операция по захвату аэродрома условного противника.

Осуществив сбор, наши гвардейцы разгромили несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника и заняли ключевые элементы полевого аэродрома. Российские же десантники, проведя успешную атаку, захватили находящуюся в непосредственной близости от аэродрома базу снабжения.

После передового отряда в учебный бой вступили основные силы. Более пятисот десантников выдвинулись в район сосредоточения.

Наши гвардейцы под командованием гвардии подполковника Евгения Барановского вступили в бой с «неприятелем». Автоматные и пулеметные очереди не стихали. Канонадой звучали выстрелы из КПВТ БТР‑80. Неподалеку, перекрывая рокот двигателей и пулеметных очередей, разрывались имитационные заряды… Представлявшим НВФ не оставалось ничего иного, кроме как начать отступление.

При выполнении дальнейшей задачи витебские и псковские десантники сообща уничтожили подходящие резервы условного противника и, захватив аэродром, обеспечили беспрепятственную высадку главных сил.

Выполнив задачу, наши гвардейцы приступили к ведению рейдовых действий и к исходу дня завершили сосредоточение на полигоне Струги Красные.

Колонна бронетехники и автомобилей наших Воору­женных Сил преодолела более 150 километров. В ходе следования на нее было совершено нападение НВФ. Силами разведвзвода условный неприятель был моментально повержен, и колонна без потерь продолжила следование.

В течение ночи военнослужащие оборудовали позиции. И готовились к этапу боевой стрельбы.

В районе предстоящих действий десантники совместными силами в ходе второго этапа учения планируют отрезать пути к отходу условного противника и, заманив его в ловушку, произвести полное уничтожение.

Об этом читайте в следующем номере нашей газеты.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора

Псков — Минск