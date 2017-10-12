Служба – тяжёлая, ответственность – высокая

Один из батальонов 56‑го отдельного полка связи провел полевой выход. На учебном поле военные связисты совершенствовали навыки развертывания аппаратных и станций, выполнили нормативы по специальной подготовке.

По прибытии в указанный район командир батальона мобильных узлов связи подполковник Илья Коняшкин провел рекогносцировку с командирами рот и определил места для развертывания подразделений. Вслед за этим офицеры отдали соответствующие распоряжения подчиненным.

Все понимали: от того, как будут выполнены подготовительные работы, зависит дальнейший результат полевого выхода. Поэтому оперативно были выставлены блокпосты и охрана палаточного лагеря, оборудованы места для приема пищи, медпункт, комната досуга и информирования с телевизором и свежей прессой. Военная техника со связным оборудованием устремила свои мощные антенны в небо. Были развернуты узлы связи: воины перевели аппаратные и станции из походного состояния в рабочее, осуществили их заземление, подключили электрогенераторы, проложили кабельные линии.

Вскоре должностные лица проверили функционирование всей системы. К тому времени палаточный лагерь уже кипел жизнью, было организовано дежурство на средствах связи.

О том, как удается достичь слаженности действий всего подразделения, рассказал начальник штаба — первый заместитель командира батальона капитан Дмитрий Глубокий. Офицер в свое время окончил военный факультет в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники и получил квалификацию «инженер по телекоммуникациям». В 56 опс на должности командира взвода радиорелейных станций батальона связи и привязки с первых дней службы проявил себя грамотным и старательным специалистом. Всегда старался быть в числе правофланговых во время полевых выходов, на учениях и дежурствах… Усердие принесло должный результат: Дмитрий досрочно получил воинское звание капитан.

— Наши военнослужащие постоянно выезжают на полигоны, — подчеркнул собеседник. — Основная цель — совершенствование знаний и навыков личного состава, поддержание боеготовности подразделения. Каждый раз отрабатываем вопросы тактико-специальной подготовки, выполняем нормативы по развертыванию и свертыванию аппаратных, обеспечению связью в различных видах боевых действий. В этот раз мы провели еще и испытания среди специалистов на присвоение и подтверждение классности. Результат порадовал — строй квалифицированных специалистов пополнился.

…Ну а венцом этого полевого выхода стало тактико-специальное учение с батальоном мобильных узлов связи.

Подводя итоги, заместитель командира полка подполковник Сергей Храмцов отметил, что батальон полностью выполнил стоящие перед ним задачи.

— Видно, что военнослужащие выкладываются на все сто процентов, — сказал в завершение офицер. — В течение недели они выполняли задачи по предназначению — и эти полевые занятия значительно повысили уровень полевой выучки, специальной и тактико-специальной подготовки личного состава. Такими воинами можно гордиться!

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора