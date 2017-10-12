Техника примеряет зимнюю форму

В автомобильном парке Военной академии уже несколько дней кипит работа по переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

— В кузнице офицерских кадров ежедневно проводится ряд мероприятий с использованием различных единиц ВВСТ, — рассказал начальник центра обеспечения учебного процесса Военной академии полковник Эдуард Бичан. — Поэтому крайне важно поддерживать ее в исправном состоянии, своевременно проводить ремонтные работы, техническое обслуживание… Военнослужащим предстоит подготовить к зимнему периоду почти 300 единиц автомобильной, специальной и гусеничной техники, более 100 прицепов.

…Командир автомобильного батальона центра обеспечения учебного процесса Военной академии подполковник Олег Стальмахов проинструктировал в автомобильном парке подчиненных о требованиях техники безопасности при проведении плановых работ.

После этого солдаты направились к закрепленным за ними автомобилям. По дороге на пункт ежедневного технического обслуживания я заметил в строю знакомое лицо.

Рядовой Михаил Толочин — водитель подвижного информационного центра «ИЦ‑2006», начальником которого я был более двух лет. Помню, как при переводе техники на сезонный режим эксплуатации этот специалист в погонах, кропотливо обследовав наш МАЗ, находил самые мелкие недостатки и устранял их. И автомобиль всегда был в полной готовности к эксплуатации. Михаил тогда гордо сказал: «На нем хоть в кругосветное путешествие можно ехать…».

— В армии понял простую истину: если поставлена задача, она должна быть выполнена в полном объеме, — поведал рядовой Толочин. — И чтобы командиры были уверены в том, что я их не подведу. К тому же мне нравится разбираться в технике. С удовольствием берусь за самые сложные задачи, оттачиваю профессиональные навыки.

Зная деловые качества Михаила, понимаю: он даже скромничает… Все мои бывшие водители — Григорий Верташонок, Николай Цалко, Алексей Марковский — настоящие профессионалы. Во время службы в Военной академии не раз выручали, справляясь с, казалось бы, патовыми ситуациями.

…А командир 2‑й автомобильной роты автомобильного батальона старший лейтенант Константин Киселёв проводил в автопарке с подчиненными инструкторско-методическое занятие.

— Дорожное движение — это процесс, от которого зависят жизни его участников, — резюмировал офицер. — Дополнительный груз ответственности ложится на плечи тех водителей, которые перевозят личный состав или боеприпасы. Поэтому можно смело сказать: сейчас в ваших руках жизни многих людей. Отнеситесь к переводу техники ответственно и серьезно.

Внимательно слушал командира водитель рядовой Андрей Семёнов. А затем с энтузиазмом принялся обслуживать «Урал». Не хотелось отвлекать солдата от работы, но… Ведь интересно узнать, на чем основано столь искреннее старание.

— Понимаю: главное — безаварийность, сохранность техники, поэтому всегда ответственно отношусь к подготовке автомобиля, — рассказал Андрей. — Мы всегда должны быть в боеготовом состоянии.

У автомобильного хранилища заметил большое транспортное средство. Это был седельный тягач — «танковоз». Мощная и сложная машина: наверняка при ее подготовке к зиме водителю понадобится помощь товарищей…

— На самом деле она покладистая, — поделился механик-водитель рядовой Илья Рудавский. — Тому, кто знает ее устройство, не составит труда по всем правилам перевести «танковоз» на зимний режим эксплуатации. Главное — любить то, чем занимаешься, тогда служба в удовольствие!

По завершении перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации в центре обеспечения учебного процесса Военной академии будет создана комиссия, которая проверит качество проделанных работ и готовность к выполнению задач по предназначению.

Старший лейтенант Артур Григорян,

«Ваяр»,

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