«Взаимодействие‑2017»:  совместными усилиями

В Республике Армения на полигоне Баграмян воинские контингенты и органы управления шести государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности ведут интенсивную подготовку к активной фазе совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие‑2017».При подготовке и проведении силовой операции активно используются артиллерия, бронетехника и авиация.

По замыслу маневров, условные террористы захватили населенный пункт. Решительный ответ Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ не заставил себя долго ждать. Вертолеты Ми‑8 под прикрытием Ми‑24 доставили военнослужащих прямо на передовую. Враг не смог устоять под натиском союзного десанта.

Под шквалом смертоносного огня противник принял решение покинуть поселок. Союзные силы стали оттеснять незаконное вооруженное формирование (НВФ) к условной государственной границе. Когда же бандиты оказались в поле, их накрыл огонь авиации и артиллерии.

На поле боя — взрывы. Наконец в дело вступает интернациональный десант. Транспортные вертолеты приземляются, и из них высаживаются белорусские десантники. Гвардейцы сразу занимают позиции на местности. С противоположного фланга действуют коллеги из Армении и Казахстана.

После того как противника взяли в «клещи», ему было предложено сдаться. В ответ на отказ был открыт огонь.

На помощь интернациональному десанту вновь приходит авиация. По НВФ ведут огонь неуправляемыми ракетами. Мощные взрывы сотрясают землю. Вдали виднеются бутоны разрывов.

Наконец противник уничтожен…

В перерыве этого учебного боя командир парашютно-десантной роты 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии старший лейтенант Илья Чернявский дал краткий комментарий действиям белорусского воинского контингента:

— В первые дни учения мы знакомились с местностью, отрабатывали тактические элементы, сейчас же интенсивность тренировок и состав привлекаемых сил увеличиваются. Сегодня мы действовали в едином строю с подразделениями из других стран. С поставленной задачей справились. Этот опыт интересен как нам, так и нашим коллегам по ОДКБ.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора

Ереван — Минск