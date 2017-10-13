Благодарственное письмо для мамы

Что в сердце нашем

самое святое?

Навряд ли надо думать

и гадать.

Есть в мире слово

самое простое

И самое возвышеннное —

Мать!

Эдуард Асадов

Мама… Как много значит это простое слово в жизни каждого из нас. Мама учит нас с пеленок познавать окружающий мир, делать первые шаги, учит добру и трудолюбию, благородству и честности. У наших матерей самое верное и чуткое сердце: в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным.

Кто первый протягивает руку помощи в трудной ситуации или дает мудрый совет? Это мама! А кто растит для Родины солдат, защитников?..

Накануне Дня матери в 740‑й зенитной ракетной бригаде подготовили и отослали по почте благодарственные письма от командования матерям, чьи сыновья добросовестно исполняют воинский долг. Лучшие военнослужащие срочной военной службы будут отправлены в увольнение для поздравления своих матерей. Одним из них — близнецам сержанту Артёму и рядовому Андрею Муравейко — мы хотим предоставить возможность поздравить мать Светлану Николаевну и бабушку Валентину Владимировну посредством «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Братья написали: «Передаем низкий поклон и слова благодарности маме и бабушке, вырастившим нас. Благодаря им, таким замечательным женщинам, мы стали достойными людьми. Спасибо вам, наши дорогие и любимые! Желаем вам здоровья на долгие годы! Вы всегда в наших сердцах, мы вас очень любим».

Также обратился к матери Галине Ивановне и рядовой Пётр Дрейгал: «Для мамы мы в любом возрасте дети. Она всегда заботится о нас, переживает. Нет никого на свете преданнее матери! Здоровья, счастья, терпения тебе, родная и любимая мамочка!».

Капитан Татьяна Шишова, фото автора