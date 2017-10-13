Досуг с белорусским колоритом

Совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие‑2017» приближается к своей активной фазе. Военнослужащие всех воинских контингентов проводят напряженные тренировки. Однако и на отдых у них остается время.

На днях на территории полевого лагеря, где располагаются воинские контингенты КСОР ОДКБ, прошел день белорусской национальной культуры.

Так, на плацу были организованы выставка народных ремесел, книжная и фотовыставки о Республике Беларусь и наших Вооруженных Силах. Участники учения с большим интересом ознакомились с экспозицией фотографий, представленных корреспондентами военного информационного агентства «Ваяр». Живой интерес вызвали номера «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» и журнала «Армия». Помимо этого, участники учения могли слушать белорусские радиопередачи, музыку.

А в столовой наши военнослужащие угощали в тот день всех желающих блюдами национальной кухни: драниками, мачанкой, бифштексом по-белорусски.

Вечером участников учения порадовал своим творчеством ансамбль песни и пляски российского Южного военного округа. Выступление этого творческого коллектива вызвало большой интерес у зрителей. Во время концерта артисты исполнили и знаменитые белорусские песни.

— Обмен культурным опытом — также важная часть учений, — рассказал гвардии старший прапорщик Алексей Масальский из 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. — Мы многое можем рассказать нашим коллегам из других стран о своей Родине, национальной культуре. Это укрепляет дружеские взаимоотношения, которые пригодятся нам и на поле боя.

Много теплых слов о нашей стране можно было услышать и от участников учения «Взаимодействие‑2017». Среди них был и оператор пресс-службы Министерства обороны Республики Армения капитан Арам Симонян.

— В 2013 году я впервые побывал в вашей стране. Увидел красивые города Минск и Бобруйск, буквально влюбился в вашу прекрасную природу, в добрых и отзывчивых людей, — поведал коллега по журналистскому цеху. — Со многими военными журналистами из Беларуси тесно общаюсь и сейчас.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора

Ереван — Минск