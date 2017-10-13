На марше и в воздухе. Проверено ратное мастерство «трёхсотчиков» из Бреста

На полигоне Брестский завершился полевой выход зенитного ракетного дивизиона 115‑го зенитного ракетного полка. Финальным и самым главным его этапом стало тактическое учение, на котором были практически отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий по прикрытию объектов и войск.

Как пояснил начальник штаба — первый заместитель командира дивизиона майор Андрей Кривулец, подразделение подошло к ответственному ратному экзамену в полной боеготовности. В рамках полевого выхода с личным составом были проведены занятия по тактической, инженерной, военно-медицинской, идеологической подготовке, связи, РХБ защите, вождению машин.

Большое внимание уделялось маршевой подготовке. Военнослужащие отрабатывали нормативы перевода дивизиона из походного положения в боевое, совершали марш в новый позиционный район в сложных погодных условиях, в том числе ночью, c походным охранением на марше и соблюдением правил маскировки. В лучшую сторону на этом этапе подготовки командование дивизиона отметило действия личного состава радиотехнической батареи, а особенно — водителя-механика энергомеханического отделения рядового Евгения Кузьмича.

Полученные навыки «трехсотчикам» пригодились в ходе тактического учения. Им предстояло совершить марш в новый позиционный район, вести противовоздушный бой по условно обозначенному воздушному нарушителю, неоднократно отражать нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе размещения дивизиона и на марше. Как отметил майор Андрей Кривулец, со всеми задачами личный состав справился успешно.

В числе лучших военнослужащих по итогам тактического учения и полевого выхода Андрей Вячеславович назвал начальника автомобильной службы — командира взвода старшего лейтенанта Анатолия Богушевича, который оперативно принимал решения в соответствии с изменениями обстановки, умело руководил подчиненными в ходе марша. Хорошо проявил себя и начальник расчета отделения приемно-передающих устройств радиотехнической батареи старший лейтенант Дмитрий Лавринюк. Под его руководством подчиненные четко действовали при прохождении зараженного участка местности и при развертывании военной техники в новом районе.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора