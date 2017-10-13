С 9 по 13 октября в соответствии с положениями Соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности (далее — Соглашение) нашу страну посещает инспекционная группа Украины.

Инспекционная группа проводит инспекцию указанного района и посещение по оценке 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Целью инспекции является проверка военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Соглашения. В ходе посещения проводится оценка достоверности информации, представленной Республикой Беларусь в рамках Соглашения, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.

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С 10 по 12 октября в соответствии с положениями Договоренности между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о дополнительных мерах доверия и безопасности (далее — Договоренность) Республику Беларусь посетила инспекционная группа Литвы.

Инспекционная группа провела посещение по оценке 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В ходе посещения была проведена оценка достоверности информации, представленной Республикой Беларусь в рамках Договоренности, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.

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С 10 по 13 октября представитель Вооруженных Сил Республики Беларусь принимает участие в семинаре по реализации мер укрепления доверия в военно-политическом измерении, который проходит в г. Астане (Республика Казахстан) по инициативе секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.