Под непрерывным огнём

На полигоне Струги Красные в Псковской области прошел заключительный этап совместного батальонного тактического учения с боевой стрельбой с подразделениями отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона нашей

103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 104‑го гвардейского десантно-штурмового полка 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Первыми к выполнению учебно-боевых задач приступили белорусские и российские разведчики. Действуя в непосредственной близости к условному противнику, наши гвардейцы организовали засаду. Затем вступили в бой с подразделением разведки противника и условно уничтожили его, после чего продолжили выполнение задач.

Неприятель, видя малочисленность подразделений разведки, начал их преследование — и был встречен внезапным огнем боевого охранения. Ему ничего не оставалось, кроме как преждевременно развернуться в боевые порядки. Именно этого, как выяснилось, и добивались наши десантники. Развернувшись в боевой порядок на выгодном для гвардейцев направлении раньше времени, условный противник, выйдя на рубежи открытия огня, был уничтожен силами и средствами наших подразделений.

В ходе наступления неприятель непрерывно наращивал усилия вводом в бой резервов, неоднократно предпринимая попытки обойти с фланга наши боевые порядки. В ответ на это командир нашего батальона гвардии подполковник Евгений Барановский вводил в бой общевойсковой и противотанковый резервы.

На первом оборонительном рубеже, растянувшемся на несколько километров, совместными силами военно­служащие отразили наступление противника. Оглушительные очереди из различных видов вооружения, разрывы мин и гранат не стихали ни на секунду. Помимо штатных БТР‑80, огонь вели и средства усиления нашего батальона — зенитные установки ЗУ‑23, работавшие по воздушным и наземным целям. Как позже пояснили сами гвардейцы, достаточно высокая скорострельность этой зенитки позволяла накрывать позиции неприятеля плотным огнем.

Будучи остановленным, противник начал перегруппировку сил и средств, создав угрозу окружения наших подразделений. Было принято решение на их вывод и занятие подготовленного рубежа маневренной обороны, оттягивая внимание неприятеля на невыгодное для него направление.

Поставив дымовую завесу, наши военнослужащие осуществили отход и заняли очередной рубеж.

В ходе преследования наши подразделения, действующие в межрубежном пространстве, вели засадные и оборонительные действия. Это и позволило белорусским военнослужащим плечом к плечу с российскими десантниками отразить наступление и уничтожить оставшиеся силы неприятеля.

…Завершилось учение торжественным митингом. Руководитель учения исполняющий обязанности командира 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Евгений Тонких поблагодарил всех военнослужащих за проделанную боевую работу и пожелал им хорошей дороги домой.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора

Псков — Минск