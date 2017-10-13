Подарок многодетным матерям от нотариусов

14 октября в рамках Недели матери, которая проходит в нашей стране, нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. В течение этого дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро (в соответствии с режимом работы) и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Кроме того, сегодня, 13 октября, нотариусы города Минска и Минской области будут участвовать в акции по бесплатному юридическому консультированию многодетных матерей, проводимой Министерством юстиции Республики Беларусь. Данное мероприятие состоится с 10.00 до 13.00 по адресу: Минск, улица Коллекторная, 10, кабинет 321.

— Поддержка многодетных семей — один из основных приоритетов социальной политики белорусского государства. А потому для нотариального сообщества республики проведение подобных акций стало традиционным, — отметил помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех. — Цель таких мероприятий — правовое просвещение населения, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.

Кстати, полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Оксана Курбеко, «Ваяр»