Слаженно, быстро, профессионально!

В эти дни на полигоне Осиповичский проходят состязания на лучший ракетный (реактивный артиллерийский) дивизион Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оценивает знания и навыки военнослужащих комиссия под руководством начальника отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Воору­женных Сил полковника Сергея Русецкого.

Офицер встретил меня около машины управления. В кунге склонился над картой с секундомером военнослужащий из состава комиссии. По радиостанции ее руководителя слышались доклады начальников контрольных групп о результатах выполненных задач. Ратный экзамен в тот день держали представители 465‑й ракетной бригады.

Позже полковник Сергей Русецкий рассказал: дружеское соперничество между мастерами ракетных ударов и артиллерийского огня берет начало еще со времен создания Вооруженных Сил Республики Беларусь. Нынешнее поколение военнослужащих сохранило славную традицию.

— В первую очередь такие состязания позволяют повысить уровень боевой подготовки наших воинских частей и соединений, — пояснил Сергей Геннадьевич. — Они доказывают, что армейские специалисты могут выполнять стоящие перед ними задачи на максимально высоком уровне. За лавры победителя борются военнослужащие лучших ракетных и артиллерийских дивизионов Вооруженных Сил. Они уже прошли жесткий и тщательный отбор в оперативных командованиях и воинских частях центрального подчинения ракетных войск.

Особенностью соревнования профессионалов является то, что на вооружении у каждого дивизиона свой образец ракетной техники: ракетный комплекс «Точка», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган». В связи с этим участникам ставятся учебно-боевые задачи, исходя из боевых возможностей данных комплексов. Они должны совершить марш и занять позиционный район, выполнить мероприятия по ведению учебно-боевых действий и нанести ракетные удары по целям.

— Военнослужащие выполняют также внутрипозиционные маневры, смену стартовых позиций, — подчеркнул собеседник. — Вообще программа состязаний весьма насыщена различного рода задачами, характерными для современных условий ведения боевых действий. Для каждого образца вооружения есть нормативы, по которым выставляется оценка, что позволяет объективно оценивать действия конкурсантов.

Офицер отметил, что особое внимание обращается на подготовку личного состава. Ведь ни для кого не секрет, что слаженность стартовых батарей, а вместе с ними и всего дивизиона, зависит от знаний и навыков каждого военнослужащего, его умения работать в команде.

— Определить победителя традиционно будет сложно, — признался в завершение полковник Русецкий. — Все команды имеют высокий уровень подготовки. Просчетов и ошибок в ходе боевой работы они не допускают. Дивизионы, уже прошедшие испытания, оценены на хорошо и отлично. Предстоит выступить еще нескольким командам — а затем определить победителей и призеров состязаний.

* * *

…От машины руководства направляюсь к позиции одной из стартовых батарей 465‑й ракетной бригады. Там среди деревьев и кустарников за желтеющей осенней листвой и маскировочными сетями притаились ракетные комплексы «Точка».

Неожиданно взревели двигатели боевой техники. Грозное вооружение выехало из своих укрытий. Через несколько секунд военнослужащие нанесли учебный групповой ракетный удар по целям — а затем оперативно сменили стартовые позиции.

Позже командир отдельного ракетного дивизиона подполковник Максим Абрамович рассказал о подготовке боевых расчетов.

— В нашем дивизионе постоянно проводятся занятия по боевой подготовке, — рассказал он. — Регулярно выезжаем на боевые пуски. Поэтому к данным состязаниям были готовы. Техника у нас надежная, своевременно обслуживается, при нанесении ракетных ударов и совершении длительных маршей проблем нет. Уже сейчас в лучшую сторону хочу отметить командира батареи управления старшего лейтенанта Дмитрия Волчека, а также командиров стартовых батарей капитана Андрея Прокопчика и старшего лейтенанта Василия Прибытко.

Подтверждаю: в тот день стартовая батарея старшего лейтенанта Прибытко «воевала» активно. Несколько лет назад офицер окончил Военную академию Республики Беларусь — и за время службы в бригаде успел не просто приобрести новые знания и опыт, но и стать одним из лучших специалистов.

— С нами соперничают хорошо подготовленные воины, что дополнительно стимулирует личный состав на то, чтобы качественно выполнять поставленные задачи, — отметил собеседник. — Недавно мы проводили боевые пуски. Попадание в цель было практически стопроцентным: отклонение составило не более пятнадцати метров при дальности пусков более шестидесяти километров. Разумеется, все это стало возможно при должной подготовке боевых расчетов. Я в своих парней верю — не подведут!..

А удостовериться в надежности военнослужащих батареи удалось после того, как старший лейтенант Василий Прибытко получил очередную учебно-боевую задачу. По замыслу, штаб ракетного дивизиона условно был уничтожен. Молодой офицер должен был принять на себя командование подразделениями: обеспечить управление ими и своевременно нанести условный ракетный удар. На словах — проще некуда. Однако на деле все намного сложнее… Если в штабе ракетного дивизиона у командира есть помощники, то здесь нужно было принимать решение самому.

Полковник Сергей Русецкий отметил: хотя в должности командира батареи старший лейтенант Василий Прибытко служит недавно, с поставленной задачей он справился достойно.

Успеха было бы невозможно достичь без оперативности действий и качественной подготовки военных связистов: под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Волчека они обеспечили непрерывную и устойчивую связь стартовым батареям и вышестоящему командованию.

В тот день ракетчикам поступало еще много вводных. Военнослужащие ценили каждую секунду, работали слаженно, быстро, профессионально. Заключительным этапом стало совершение марша ракетным дивизионом в пункт постоянной дислокации.

— Все участники выдерживают испытания, решают сложные учебно-боевые задачи, — сказал в завершение полковник Сергей Русецкий. — Когда последняя команда продемонстрирует свои знания, умения и навыки, комиссия определит лучший ракетный (реактивный артиллерийский) дивизион Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора