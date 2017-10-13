«Вам пакет!..»

Сегодня очередную годовщину со дня образования отмечает 297‑й центральный узел фельдъегерско-почтовой связи

В древние времена известия передавались дымами костров, ударами в сигнальные барабаны и звуками горнов. Затем устные и письменные сообщения доставляли гонцы на лошадях. Были учреждены специальные станции — ямы, где гонцы могли остановиться, отдохнуть и поменять лошадей. Отсюда и пошло: ямщик — это же почтовый курьер.

Пётр I в своем указе от 30 марта 1716 года постановил, «чтоб при войске полевая почта учреждена была», так как «понеже при войске многие корреспонденции… в деле отправлены имеют быть». А Павел I учредил в 1796 году фельдъегерский корпус — специальную воинскую часть для исполнения поручений императора.

В свое время фельдъегеря не только доставляли важную корреспонденцию, но и присутствовали при коронации императоров, сопровождали их в поездках, поддерживали связь с императорскими дворцами.

В наши дни задачи по доставке всех видов корреспонденций до руководящего состава Вооруженных Сил решают специалисты 297‑го центрального узла фельдъегерско-почтовой связи.

Свою историю эта воинская часть ведет с 1941 года, когда был сформирован военно-почтовый сортировочный пункт № 5. Основной задачей пункта в начале вой­ны стала обработка корреспонденции, поступающей с предприятий связи Вологодской, Ленинградской, Мурманской и Архангельской областей. В годы Великой Отечественной личный состав обеспечивал бесперебойной почтовой связью фронт с тылом. Многие специалисты были награждены почетным знаком «Отличный связист».

В части бережно хранятся фотоальбом ВПСП‑5, химический карандаш образца 1941 года, чернильница с пером, сургуч и другие раритетные вещи. За один только 1942 год через этот военно-почтовый сортировочный пункт прошло около полумиллиона корреспонденций, на фронт ушло более 100 тысяч посылок! А ведь на передовой весточку из дома ждали не меньше, чем боеприпасов. Письма вдохновляли бойцов и командиров, придавали сил и уверенности в победе.

В 1944 году военно-сортировочный пункт передислоцировался сначала в Калининскую область (город Бологое), а затем в Минск, где обеспечивал почтовой связью войска Белорусского военного округа. В 1965 году он был переведен на новый штат и получил такое наименование: 297‑й узел фельдъегерско-почтовой связи. А с 2004 года он стал 297-м центральным узлом ФПС.

— Наша основная задача — доставка и обработка простой и специальной корреспонденции в интересах Министерства обороны и приписных воинских частей, — подчеркнул исполняющий обязанности начальника 297‑го центрального узла фельдъегерско-почтовой связи майор Виктор Гордиенко.

В беседе он отметил: быть фельдъегерем — почетная и ответственная миссия. Ежемесячно специалисты узла обрабатывают и доставляют до десяти тысяч единиц простой и специальной корреспонденции. И за всю историю существования части еще не было ни одно случая, чтобы письмо не дошло до адресата точно и в срок.

Отбирают в эту воинскую часть только лучших из лучших. Конкурс — несколько человек на место. На фельдъ­егеря в нашей стране не учат, поэтому подготовку парни проходят уже непосредственно в части. Основные требования к кандидату — ответственность, аккуратность и дисциплинированность. Еще каждый претендент должен иметь красивый разборчивый почерк и… дружить со спортом.

Претенденты в обязательном порядке проходят ряд испытаний, одно из них — выполнение нормативов по физической подготовке. Пополняют ряды части военнослужащие срочной службы, которые выразили желание остаться служить по контракту, военнообязанные офицеры запаса, которые ежегодно проходят сборы на базе воинской части, выпускники Белорусской государственной академии связи и главного военного вуза страны.

В лучшую сторону офицер Гордиенко отметил старшего лейтенанта Александра Сая, старшего прапорщика Евгения Кудревича и прапорщика Степана Тертицу.

…Недавно в части случилось знаменательное событие. В рамках обновления автопарка сюда поступили новые автомобили LADA Largus Cross. Ключи от новеньких российских универсалов вручил водителям узла начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

«Ларгусы» уже прошли «боевое крещение» полигонами. В ходе подготовки и проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» каждая машина проехала около пяти тысяч километров. По словам командования, зарекомендовали они себя исключительно хорошо.

— Машины отличные, — поделился впечатлениями майор Виктор Гордиенко. — Очень комфортные, маневренные, с достаточно высоким клиренсом — могут пройти и по полигонным дорогам. Но мы их бережем, используем только на шоссе и в городе. А для бездорожья у нас есть УАЗы — так называемые буханки.

Как оказалось, по специ­фике службы груз, который перевозят фельдъегеря, должен быть в их постоянной видимости, а для этого нужен просторный автомобиль. Семиместный LADA Largus Cross подходит для этих целей как нельзя лучше.

…А в завершение нашей беседы майор Виктор Гордиенко особо подчеркнул, что начальник связи Вооруженных Сил — начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил уделяет пристальное внимание совершенствованию фельдъ­егерско-почтовой связи, и рассказал о перспективных направлениях деятельности узла. Одно из них — создание совместно с РУП «Белпочта» базы для слежения за почтовыми отправлениями. Введя код почтового отправления, можно будет проследить за тем, где оно находится в режиме реального времени.

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора