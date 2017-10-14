Для каждого из нас мама — это духовный, нравственный наставник. Самый святой, любимый и дорогой человек.

В то же время каждый должен понимать, что им, мамам, непросто сочетать работу и воспитание детей, особенно — женщинам в погонах. Немало таковых проходят службу и в в/ч 30151.

Начальник секретной части — старший специалист СПС зенитного ракетного дивизиона прапорщик Елена Трищенкова служит в должности около пятнадцати лет. Именно в это подразделение она, будучи молодой девушкой и женой офицера, пришла на службу. Сегодня Елена Николаевна убеждена в том, что сделала правильный выбор, связав свою жизнь с Вооруженными Силами.

— Конечно, профессия военнослужащего — прежде всего мужская. Однако есть такие должности, где женщины могут быть полезны благодаря природной внимательности, усидчивости, ответственности, — поделилась Елена Николаевна. — Например, хорошо выполнять мои служебные обязанности, не обладая данными качествами, попросту невозможно. Мне нравится то, чем я занимаюсь, что мой труд направлен на качественное выполнение важнейшей задачи — сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей.

Со своим супругом, ныне капитаном запаса Андреем Трищенковым, Елена знакома со школьной скамьи, вместе занимались в секции легкой атлетики. Затем судьба их разъединила, словно испытывая чувства… Андрей поступил в Минское суворовское военное училище, а окончив его — в Военную академию Республики Беларусь. Но чему быть — того не миновать: молодые люди начали серьезные отношения, когда будущий супруг Елены был второкурсником факультета противовоздушной обороны. С тех пор живут душа в душу.

Сегодня счастливая семейная пара воспитывает троих замечательных дочерей. Старшая, 19‑летняя Карина, — студентка факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. Девятилетняя Варвара успешно занимается спортивными танцами: в чемпионате Беларуси в своей возрастной группе она стала победителем соревнований. Младшенькой, Дарье, шесть лет, этой осенью она стала первоклассницей. Все дочери гордятся тем, что их мама — представитель ратной профессии.

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Старший механик линейно-кроссового отделения узла связи командного пункта ефрейтор контрактной службы Людмила Мшар служит в Вооруженных Силах с 2009 года. Она до сих пор помнит тот день, когда пришла устраиваться на контракт в воинскую часть.

— Признаюсь честно, надеть погоны мне было суждено из-за спора. С одним знакомым офицером заключили пари — он утверждал, что я не смогу попасть в Вооруженные Силы, силы воли и духа мне не хватит для того, чтобы прослужить там хоть какое-то время, — с улыбкой вспоминает Людмила Анатольевна. — А я ведь родилась и выросла в военном городке Межица и знала, что такое армия, с детства. Наверное, это мне и помогло быстро адаптироваться в воинском коллективе, вникнуть в специфику выполняемых задач.

В в/ч 30151 Людмила не только нашла свое призвание, но и познакомилась с будущим супругом Петром, который проходил службу в этой воинской части. Вскоре они поженились, а в 2005 году получили ключи от заветной квартиры.

В семье старшего прапорщика запаса и ефрейтора контрактной службы растут трое детей. Старшей дочери Петра и Людмилы Эвелине — тринадцать, она увлечена спортом: баскетболом, футболом, легкой атлетикой, а наибольших успехов добивается в настольном теннисе. Для нее стало уже привычным занимать призовые места не только в чемпионатах Республики Беларусь, но и за пределами страны.

Десятилетняя Милана очень хорошо рисует, успешно осваивает рукоделие. А Никите всего три с половиной годика — он ходит в детский сад.

Для Людмилы Мшар материнский секрет успеха заключен в том, чтобы гордиться и восхищаться своими детьми, поддерживать их, делать все возможное и даже невозможное для того, чтобы они росли в любви и заботе.

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Телефонист узла связи командного пункта ефрейтор контрактной службы Ирина Дубовик служит в армейском строю уже пять лет. Постигала азы военной профессии в отдельном батальоне связи другой воинской части, в в/ч 30151 она около года. И на новом месте службы ей очень нравится: хороший коллектив, важная и ответственная, к тому же интересная работа…

— Я с детства восхищалась людьми в военной форме, они же гордость страны, защитники народа. Когда устраи­валась на контрактную службу, прекрасно понимала, что меня ждет трудный путь. Сегодня я довольна выбранной профессией, условиями службы, отношением к нам командиров, — рассказала ефрейтор контрактной службы Ирина Дубовик.

И при первой возможности молодая мама-контрактница спешит к любимой доченьке Алисе…

— Быть мамой — это огромное счастье, которое дано нам свыше. Чувство материнства, пожалуй, словами описать невозможно… Главная радость в том, что не только мы любим своих детей и гордимся их успехами — и они любят и гордятся нами, — поделилась Ирина Анатольевна. — Для них мы, мамы, самые лучшие!..

Майор Александр Кибик, фото автора