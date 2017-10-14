«Материнство и детство»

Именно под таким названием проходит одно из знаковых мероприятий Недели матери в Беларуси, заявил на церемонии открытия экспозиционной площадки в Минске заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

«Нет более близкого человека для каждого и в юном, и в зрелом возрасте, чем мама. Такие мероприятия необходимы, поскольку собирают вместе отцов, матерей, детей, чтобы они могли интересно и с пользой провести время, узнать много нового, в том числе о воспитании ребенка. Сплоченная полноценная семья — залог развития нашего государства», — отметил Александр Румак.

Выставка продлится до 15 октября. Для маленьких гостей открыто несколько игровых и фотозон, атмосферу праздника создают ростовые куклы. До начала церемонии открытия на сцене прошел показ мод и концертная программа с участием детских творческих коллективов. Состоялись презентации портала «Здоровые люди» и белорусских брендов. Перед гостями выступил лучший врач-педиатр года Дмитрий Чеснов на тему «Безопасный дом для малыша».

Также в программе — детские спектакли, семинары, тренинги, мастер-классы, конкурсы, благотворительные акции. Посетителей приглашают на бесплатные консультации по вопросам выплаты госпособий по уходу за ребенком, адресной соцпомощи многодетным семьям, трудоустройства, санаторно-курортного оздоровления, психологии, медобслуживания.

Сегодня главным событием станет фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне», об участии в котором заявили 217 семей, из них 12 воспитывают тройняшек. Посетители смогут увидеть парад близнецов и двойняшек, танцы годовалых малышей из детского клуба «БэбиУм», показы моделей и костюмов. Запланированы тест-драйв колясок, показательные выступления собак-терапевтов, химическое и огненное шоу от «Эврикума».

Розыгрыш путевок выходного дня «Счастливая семья» от детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда» и финал 2‑го конкурса красоты и практических навыков для беременных «Я буду мамой» состоятся 15 октября. Выставка-форум проводится в Минске в пятый раз, ее организатором выступает выставочное предприятие «Экспофорум» при поддержке Мингорисполкома. Вход на все мероприятия свободный. Гостей ждут 14 октября с 10.00 до 19.00, 15 октября — с 10.00 до 15.00 по адресу: пр. Победителей, 14.

Белта