От чистого сердца, простыми словами

14 октября в Беларуси отмечается День матери. Этот праздник близок каждому из нас, ведь «мама» — первое слово, которое произносит ребенок, и на протяжении всей жизни она остается для него самым близким и родным человеком. Первые шаги, успехи и поражения — она все готова разделить со своим ребенком.

Материнская любовь и отцовская поддержка помогают каждому из нас в жизни. А этот праздничный день — еще один повод напомнить о том, что мы счастливы тогда, когда счастливы наши семьи.

Тепло и сердечно прошло в Драматическом театре белорусской армии поздравление женщин с Днем матери.

На этом мероприятии присутствовали представительницы ОО «Республиканская ассоциация членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг», Белорусской общественной организации солдатских матерей, ОО «Фонд социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, «Долг».

Перед милыми дамами выступили творческие коллективы Вооруженных Сил. Женщинам вручили цветы и подарки.

Пусть в ваших домах, милые мамы, царят мир, уют и спокойствие, вас окружает любовь родных и близких людей. А праздник станет еще одним поводом для каждого из нас сказать: «Мама, я тебя люблю!».

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Ирины Малиновской