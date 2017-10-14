Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днём матери

14 октября в Республике Беларусь отмечается День матери — праздник самых близких и любимых нами людей.

Этот праздник является данью глубокого уважения и преклонения перед высокой социальной ролью матери, в светлом образе которой заключен величайший смысл человеческой жизни, неиссякаемый источник нравственности, гражданственности и патриотизма.

Велика роль женщины в нашем государстве. Мы гордимся нашими замечательными соотечественницами, которые активно участвуют в политической и общественной жизни, добиваются впечатляющих успехов в самых различных сферах — экономике, образовании, науке, спорте, культуре.

Особые слова благодарности матерям военнослужащих, воспитавшим достойных защитников Отечества, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил и обеспечивают независимость и суверенитет нашей Родины.

Признателен женщинам-военнослужащим, которые, кроме нелегких материнских забот, вместе с мужчинами образцово выполняют должностные обязанности в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь, своей добротой и сердечностью создают в воинских коллективах обстановку высокой нравственности и гуманизма.

С праздником вас, дорогие женщины, — Днем матери!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и любви, семейного благополучия, поддержки близких, успехов в службе и труде на благо Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь

генерал-лейтенант А. А. Равков