Поздравление Президента Республики Беларусь с Днём матери

Дорогие соотечественницы!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем матери.

Для каждого человека нет на свете никого ближе и роднее женщины, подарившей ему жизнь.

Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина, всего того, что имеет для людей наивысшую ценность.

Именно материнская любовь была и остается надежной, могучей силой, опорой духовности, высокой нравственности, гражданственности и патриотизма.

День матери — это не только дань глубокого уважения и любви тем, кто подарил нам жизнь. Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, что семья и материнство являются приоритетами социальной политики страны.

Дорогие наши мамы! Примите низкий поклон за неустанный труд и терпение, за вашу великую миссию, служащую источником жизни и добра.

Пусть вас всегда окружает повседневная забота близких, дети радуют успехами, внуки дарят тепло и внимание. Любви, нежности, душевного покоя и мира!

Александр Лукашенко