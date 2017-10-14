Отдельный гвардейский парашютно-десантный батальон 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, принимавший участие в батальонном тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне Струги Красные Российской Федерации, совершил погрузку на железнодорожный транспорт для убытия на Родину.

После успешного завершения БТУ гвардейцы практически сразу приступили к сворачиванию лагеря и погрузке имущества в автомобили. На станции Владимирский Лагерь, расположенной неподалеку от полигона, под военную технику были поданы первые платформы. Работа на станции не прекращалась всю ночь, продолжилась и на следующий день, когда прибыли последние автомобили с имуществом для погрузки.

Даже несмотря на то что рампа на станции была, в отличие от привычной для витебчан в родном городе, достаточно скромных размеров, профессионализм гвардейцев обеспечил выполнение задачи в срок. Наши военно­служащие справились с погрузкой к вечеру пятницы — вся техника была надежно закреплена, и эшелон по расписанию, без задержек, тронулся в путь.

— Погрузка техники прошла организованно и в кратчайшие сроки, — подытожил командир батальона гвардии подполковник Евгений Барановский. — Во время следования домой на протяжении всего маршрута будет организована караульная служба для охраны эшелона.

Планируется, что после удачно проведенного учения уже в это воскресенье наши гвардейцы прибудут в Витебск, где их встретит командование бригады.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора

Псков — Минск