В доме семь чудес

Старший прапорщик Светлана Ребус в рядах Вооруженных Сил с самого начала XXI века. В 2001 году она поступила на военную службу по контракту на должность механика ЗАС в 6‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Светлана Александровна служила и в 250‑м отдельном батальоне охраны и обслуживания управления Западного оперативного командования, а ныне она — начальник аппаратной связи в 74‑м отдельном полку связи.

Вышестоящее командование характеризует свою подчиненную как исполнительного, добросовестного военнослужащего, профессионала. А это дорогого стоит, учитывая, что Светлана Александровна еще и мать пятерых детей, хранительница домашнего очага в большой, дружной и счастливой семье. Накануне Дня матери я побывал у нее в гостях и побеседовал о жизни, о материнском призвании и, конечно же, о детях.

Будущая защитница Отечества родилась в деревне Рупейки Волковысского района Гродненской области. В 1998 году она окончила Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы по специальности «Биология. Химия». До призыва в Вооруженные Силы работала учителем биологии в одной из волковысских школ, была мастером производственного обучения в Гродненском государственном профессионально-техническом училище № 49 химиков.

— С будущим мужем, Юрием Михайловичем, я познакомилась в 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде, — вспоминает собеседница. — Он тогда служил в 350‑й группе артиллерии этого соединения.

Свадьбу молодожены сыграли в Гродно в 2005 году — и с тех пор живут душа в душу. Сейчас подполковник Юрий Ребус проходит службу в управлении Западного оперативного командования. Не так давно семья построила трехкомнатную квартиру в военном ЖСПК в одном из новых гродненских микрорайонов. А ранее, как и многие другие офицерские семьи, супруги Ребус не раз переезжали в другие гарнизоны, например в Барановичский, когда Юрий Михайлович был направлен для дальнейшего прохождения службы в 28 бхвт. Причем все испытания лишь еще больше сплотили и укрепили дружный семейный союз.

И Светлана Александровна, и Юрий Михайлович любят рассказывать о своих детях, гордятся ими. Согласитесь, это — большое счастье, когда в доме не смолкает детский смех, когда видишь, как ребятишки день за днем делают новые шаги: мал мала меньше, а всего пятеро!.. И каждый уже — личность, со своими интересами и увлечениями. Что неудивительно — в пример своих родителей берут.

Светлана Александровна увлекается скрапбукингом: изготавливает красивые альбомы, открытки, обложки и многие другие рукодельные вещи, которые дарит родным, подругам. А еще в доме Ребус много цветов — это также одно из хобби многодетной матери. Юрий Михайлович увлекается авиамоделизмом. Со своими радиоуправляемыми моделями глава семейства успешно выступает на престижных состязаниях, таких как Кубок Республики Беларусь по воздушному бою радиоуправляемых моделей — копий Второй мировой войны «СОЮЗ‑500». Не раз он входил в число сильнейших. А болеет за него вся большая семья.

Самому старшему из детей — Ване — 11 лет, он шестиклассник. Увлекается футболом, уже шесть лет занимается в СДЮШОР по футболу гродненского футбольного клуба «Неман». На видном месте в доме — его многочисленные спортивные медали. В составе футбольной команды Иван с малых лет учится преодолевать трудности и побеждать, становится мужчиной. Он также посещает православный военно-патриотический клуб «Витязь» при Свято-Владимирском храме города Гродно. И мечтает продолжить семейную традицию защиты Отечества.

Отличнице учебы и главной маминой помощнице Ирине десять лет, она ходит в 5‑й класс. Иринка — творческая личность, увлекается музыкой и бисероплетением.

Второкласснику Мише — восемь. У него также много увлечений — например, плавание. Мальчик посещает и шахматный клуб «Ферзь» в средней школе № 34.

Шестилетний Арсений в этом году пошел в 1‑й класс.

И, наконец, самой младшенькой в семье — очаровательной дочурке Маше недавно исполнилось три годика, она начала посещать детский сад. Маша любит танцевать, в ближайшем будущем родители запишут ее в танцевальную студию.

…На мой вопрос «Быть матерью пятерых детей — это трудно?» Светлана Александровна с улыбкой ответила:

— Было трудно, когда детей было трое… Сейчас уже намного легче — старшие подросли, стали хорошими помощниками.

Ну а вместе можно достичь многого — семья Ребус уже доказывала это не раз. Так, принимая участие в районном конкурсе «Семья года» в апреле 2016‑го, она стала призером — заняла третье место.

— На этом конкурсе мы рассказывали о своем родоводе, увлечениях, а также пели, танцевали, — сообщила собеседница. — На сцене выступали и дети.

В 2015 году Светлана Александровна была награждена орденом Матери. Его вручили в торжественной обстановке — в ходе празднования Дня Независимости Республики Беларусь.

Уютный дом, любящая семья… За этим, несомненно, — и большая каждодневная работа, и немалая ответственность, которую достойно несет на своих хрупких плечах женщина-мать.

Еще больше счастья, любви и душевного тепла в ваш дом, Светлана Александровна! И пусть радуют вас с Юрием Михайловичем своими успехами и достижениями дети.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора и из семейного архива