Всё для тебя, любимая!..

Время с огромной скоростью движется вперед, и вот из вчерашнего юнца ты превращаешься в молодого мужчину и проходишь службу в Вооруженных Силах, переосмысливаешь многие вещи, которые раньше не имели такого значения.

В преддверии большого праздника — Дня матери — осознаешь: многое было сделано зря, было сказано много лишних слов… И самое главное: не так часто удавалось высказать слова благодарности и искренней любви самым близким людям — тем, которые подарили нам жизнь, тепло и любовь.

Нам не нужны супергерои из комиксов и фильмов. Настоящие герои живут рядом с нами. Это наши родители, прежде всего — Мама, которая родила тебя, которая проводила возле тебя 24 часа в сутки, оберегая своим теплом от еще незнакомого внешнего мира и при этом оставалась красавицей, любящей женой и хранительницей домашнего очага. Это ли не героизм, это ли не подвиг? И вот ты уже вроде бы взрослый, вокруг тебя шумные компании, модные гаджеты, огромный город, социальные проблемы. Но среди всего этого хаоса и суеты есть светлый островок, имя которому Мама. Только она примет тебя таким, какой ты есть, выслушает и поймет. Только она всю жизнь будет думать о тебе как о своем маленьком ребенке — и в 6, и в 16, и в 46 лет. Мама — это та невидимая рука поддержки, на которую ты можешь рассчитывать в любой ситуации.

Всем нам обязательно надо успевать сказать матерям, что и они могут рассчитывать на нас так же, как мы на них. Что мы не оставим их, не забудем всего, что они для нас сделали.

Та любовь, которая была нам дана, не может быть измерена в каких-либо единицах — это нечто большее. Не бойтесь своей искренности, не стесняйтесь говорить то, что чувствуете.

…Весь личный состав в/ч 30151 поздравляет своих матерей с этим светлым праздником, желает им крепкого здоровья, любви, успехов, радости, улыбок, счастья, тепла, нежности, долголетия. Тот пример человечности и справедливости, который они нам подарили, обещаем подавать и своим детям. Пусть знают: они воспитали настоящих мужчин.

Дорогая Мама, ты прочтешь эту статью в газете — и я хочу, чтобы ты знала: я люблю тебя! Люблю всегда, каждую секунду своей жизни. Прости за все те нелепые ошибки, которые я совершал, за то, что иногда не прислушивался к твоим советам и тебе приходилось краснеть за меня, за все бессонные ночи, пропущенные вызовы, дерзкие слова… Спасибо за то, что ты смогла стать для меня не только лучшей в мире Мамой — еще и другом, и учителем.

Вадим Тарасевич