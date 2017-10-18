Когда дело спорится

В 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде в эти дни проходят мероприятия по переводу вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации.

…В хранилищах автопарка бригады с самого утра кипит работа. Как подчеркнул в беседе командир отдельного гвардейского механизированного батальона 11 омбр гвардии подполковник Григорий Буткевич, мероприятия по переводу техники на зимний режим эксплуатации проводятся планово, согласно контрольно-операционным картам.

В течение двух недель около 80 единиц автомобильной и бронетанковой техники батальона будут подготовлены к эксплуатации в зимний период. В лучшую сторону офицер Буткевич отметил старшего техника мотострелковой роты гвардии старшего прапорщика Андрея Титко и техника взвода материального обеспечения гвардии старшего прапорщика Юрия Рогозика.

— Выполняемые мероприятия в объеме ТО‑1, ТО‑2 и сезонного обслуживания позволят эксплуатировать технику в условиях низких температур, — пояснил заместитель командира батальона по вооружению гвардии майор Андрей Поведенок. — Основные из них — замена топлива и охлаждающей жидкости, проведение контрольно-технического цикла аккумуляторных батарей, промывка масляных и топливных фильтров, проверка работоспособности предпусковых подогревателей, обслуживание приборов прицеливания и наблюдения, другие мероприятия.

— Обеспечены всем необходимым, — резюмировал гвардии старший прапорщик Андрей Титко. — Проблем нет, дело спорится. Все мероприятия по переводу техники на зимний режим эксплуатации будут выполнены точно и в срок.

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора