«Нерушимое братство – 2017»: позади первый этап

На базе учебного центра «Илийский» и полигона Шошкалы (Республика Казахстан) продолжается совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ. Для выполнения учебно-боевых задач в нем задействовано более 1.500 человек личного состава, свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, более 20 летательных аппаратов (в том числе беспилотных авиационных средств).

На первом этапе учения военнослужащие из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана выполнили мероприятия по организации операции по поддержанию мира. Проведено слаживание сформированного на многонациональной основе Объединенного командования Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ, выработано решение на применение КМС ОДКБ в условном государстве, которое не входит в состав ОДКБ, а также разработаны планирующие документы на проведение совместной операции.

Миротворческие подразделения государств — членов ОДКБ, входящие в состав КМС организации, провели подготовку к совместным действиям в ходе выполнения учебно-боевых задач. В целях подготовки к предстоящим действиям представителями Международного комитета Красного Креста проведены занятия по применению международного гуманитарного права и гуманитарным проблемам при проведении операции по поддержанию мира.

Личный состав миротворческой роты 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь вошел в состав 2‑го многонационального миротворческого батальона.

На первом этапе учения «Нерушимое братство — 2017» с нашими военнослужащими были проведены теоретические и практические занятия на учебных точках. Белорусские миротворцы ознакомились с примерами организации размещения базового лагеря многонационального батальона, наблюдательного пункта, пропускного режима в кризисном районе, патрулирования, сопровождения гуманитарных грузов и другими вопросами.

Занятия вызвали живой интерес у представителей белорусского контингента. Что неудивительно: среди военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан, которые подготовили учебные точки, немало участников миротворческих миссий под эгидой Организации Объединенных Наций.

— Данные занятия очень полезны, мы узнаем много нового, подмечаем важные нюансы выполнения привычных задач, — рассказал командир миротворческого взвода гвардии лейтенант Вадим Иванов. — Коллеги из Казахстана имеют богатый опыт участия в миротворческих миссиях, поэтому у них есть чему поучиться. То, что мы видим на учебных точках, порой значительно отличается от написанного в руководящих документах. Особенно мне запомнились занятия по действиям подразделений при минометном обстреле, организации блокпостов. Взяли на заметку мы и интересные нюансы, связанные с особенностями местности. А из подобных мелочей и складывается настоящий профессионализм.

Стоит отметить, тематика занятий подобрана с учетом задач, которые предстоит выполнять многонациональному батальону. Считаю, что только тщательно изучив теорию, на практике закрепив каждый элемент, можно приступать к совместной отработке действий.

Белорусские военно­служащие также получили возможность детально ознакомиться с некоторыми образцами военной техники, состоящей на вооружении миротворческих подразделений вооруженных сил Республики Казахстан и Российской Федерации.

— Лично меня очень впечатлил бронеавтомобиль «Арлан», который применяется прежде всего для сопровождения миротворцами гуманитарных грузов. Есть в подразделениях коллег из Казахстана и более привычные для нас БТР‑80, — отметил водитель миротворческого отделения миротворческого взвода 103 овдбр гвардии старшина контрактной службы Денис Алехнович. — За эти дни увидел и узнал немало интересного. Обмениваться опытом с коллегами из других стран просто необходимо, без этого трудно расти как профессионалу. Так что учение КМС ОДКБ для каждого из нас является отличной возможностью пополнить багаж знаний и навыков. Также занятия на первом этапе учения помогли ближе познакомиться с миротворцами из других стран. Ведь уже скоро нам придется бок о бок выполнять общие задачи…

Второй этап учения «Нерушимое братство — 2017» начинается уже сегодня. Военнослужащим Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ и многонациональных миротворческих батальонов предстоит отработать вопросы ведения операции по поддержанию мира в условном государстве.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора

Алматы — Минск