«О своём выборе не жалею»

Светлана Лешкович работает заведующей хранилищами в 1405‑й артиллерийской базе боеприпасов вот уже 15 лет. Коллеги ценят и уважают ее за искренность, ответственность и трудолюбие. Светлана Викторовна успевает не только качественно исполнять свои обязанности на работе, но и успешно воспитывать троих детей.

— В свое время я получила специальность «бухгалтер-экономист», затем трудилась в кафе железнодорожной станции Осиповичи‑1 бухгалтером-кассиром, — рассказала Светлана Лешкович. — После закрытия заведения в 2002 году устроилась на базу и не жалею о сделанном выборе.

Физическую работу я люблю гораздо больше, чем офисную, бумажную, поэтому без раздумий согласилась занять предложенную должность. Здесь в мои обязанности входит прием и отправка боеприпасов. Я проверяю их количество, качество. Также содержу участок, закрепленный за мной, в чистоте и порядке. Когда отправляем боеприпасы, занимаемся их укладкой. Ответственность, конечно, немалая. Поначалу было страшновато, но за 15 лет привыкла и спокойно выполняю свою работу.

Главное богатство женщины, по ее признанию, — большая и дружная семья. Именно благодаря родным людям запас сил и энергии у Светланы Викторовны не иссякает.

— Моему старшему сыну Станиславу идет двадцатый год, — призналась многодетная мама. — Он окончил Белорусскую государственную академию связи по специальности «тестировщик программного обеспечения» и трудится в Минске. Уже скоро Стасу предстоит встать в армейский строй. Я считаю, что служба в армии — это священный долг настоящего мужчины, поэтому всячески поддерживаю сына и очень горжусь им. Средний — Арсений — пятиклассник. Дочь Есения — самая младшая в семье, она воспитанница детского сада.

Дети мои очень самостоятельные, с ними легко. Да и какие могут быть проблемы? Дети в доме — это настоящее счастье!

Арсений занимается плаванием с первого класса. Он уже добивается определенных успехов в этом виде спорта, участвует в соревнованиях. Также сын любит в свободное время поиграть в баскетбол. Есении пришлись по душе спортивные бальные танцы. Старший, Станислав, старается как можно чаще навещать семью, приезжает в выходные.

Супруг Светланы Викторовны, младший сержант контрактной службы Денис Лешкович, служит в 1405‑й артиллерийской базе боеприпасов водителем-сапером на участке подрывных работ цеха (сборки, ремонта и утилизации боеприпасов). Профессия у мужчины, конечно, не из легких. Но он не боится трудностей и отлично справляется со своими обязанностями.

— У любой женщины есть мечта встретить надежного спутника жизни, с которым было бы комфортно и уютно, — подчеркнула Светлана Лешкович. — На мой взгляд, важно, чтобы у двух людей были общие цели, которых бы они добивались совместными усилиями. Мне в этом плане очень повезло. Супруг очень помогает в воспитании детей. Мы столько лет вместе, и ни разу Денис не отказал мне в просьбе. Нам тяжело расставаться друг с другом, поэтому даже трудимся в одной воинской части!

После работы стараемся не сидеть дома. Часто совершаем семейные велопрогулки, вместе гуляем в парке. Некоторые удивляются, откуда у меня берутся силы после трудового дня. Отвечаю так: в доме должны царить любовь и взаимопонимание, тогда все будет ладиться. А время на воспитание детей я нахожу всегда, ведь они — самое дорогое, что есть в моей жизни.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора