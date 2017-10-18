Подвели итоги ССУ «Запад‑2017»

В Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь подведены итоги совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», которое стало самым знаковым и итоговым событием совместной подготовки наших вооруженных сил в этом году.

В ходе выступления министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что региональная группировка войск (сил) является гарантом стабильности и спокойствия в регионе, а само учение стало своего рода апробацией новых способов применения РГВ (С) в условиях современных вооруженных конфликтов, где многие аспекты ведения боевых действий открылись с новой стороны.

Также с докладами выступили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев и руководители органов военного управления, которые по своим направлениям проанализировали ход подготовки и порядок проведения учения.

По окончании мероприятия глава военного ведомства наградил грамотами и ценными подарками наиболее отличившихся военнослужащих в ходе учения «Запад‑2017», вручил погоны более двадцати офицерам, которые были удостоены чести досрочного присвоения очередного воинского звания.

Окончательный итог учения будет подведен на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Соб. инф.