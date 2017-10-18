Подводный экзамен: покорить стихию…

На базе 188‑й гвардейской инженерной бригады уже не первый год существует уникальное учебное подразделение, обеспечивающее подготовку водолазов для Вооруженных Сил нашей страны. Большинство его выпускников достойно служит в подразделениях инженерных войск и сил специальных операций. Наш корреспондент познакомился с тонкостями подготовки военных водолазов, побывав на выпускном экзамене на право совершения водолазных спусков военнослужащими соединений и воинских частей инженерных войск, сил специальных операций и механизированных бригад.

В тот день пирс напоминал палубу корабля «Калипсо» из телепередач о подводных открытиях французского ученого-океанографа Жака-Ива Кусто. Одни водолазы поднимались, другие только готовились к погружению.

Этих специалистов увидишь не каждый день, поэтому мое внимание привлекло то, как водолазы экипируются. Они надевают снаряжение очень старательно — предварительно проверяют трубку на проходимость воздуха, прочность сигнального конца, герметичность костюма…

Особого внимания заслуживают знатные ботинки с начищенными до блеска бронзовыми набалдашниками. Весит такая «модная» обувь целых 22 килограмма! Довольно-таки габаритным и тяжелым оказался и шлем трехболтового гидрокомбинезона УВС‑50. Его масса — 21 килограмм. Добавим к весу этого головного убора два 16-килограммовых свинцовых груза плюс вес самого комбинезона — и получим весьма увесистый костюмчик… Однако и в таком скафандре удается вести сложные технические и аварийно-спасательные работы — даже в воде с повышенным содержанием нефтепродуктов.

…С берега за перемещением водолаза можно было наблюдать по пузырькам воздуха на поверхности воды.

— Какая видимость там? — спрашиваю у одного из экзаменаторов, командира разведывательно-водолазного взвода 188‑й гвардейской инженерной бригады гвардии старшего прапорщика Александра Анчука.

— Близкая к нулю. Вода сейчас очень мутная, поэтому работать приходится практически на ощупь, — поясняет Александр.

К слову, гвардии старший прапорщик Анчук — личность довольно известная в Вооруженных Силах. В своей профессии Александр Сергеевич настоящий мэтр, у него сотни часов, проведенных под водой. Допуск к самостоятельному выполнению задач по предназначению этот специалист заслужил в «учебке» в Пинске почти десять лет назад.

Военный инженер Анчук считает, что главная задача учебного подразделения — максимально качественно подготовить армейских водолазов, способных выполнять самые сложные задачи.

— Перед началом спусков курсантов под воду мы готовим их теоретически — полностью проходим весь курс обучения, начиная с основ безопасности водолазных спусков, физиологии человека в воде, медицинской подготовки и заканчивая организацией спусков в различных условиях, — поведал Александр. — Для нас это уже четвертый выпуск специалистов данного профиля. Получаем хорошие отзывы о наших выпускниках, многие из них остались служить по контракту в Вооруженных Силах и других силовых структурах. Уверен, что и нынешние выпускники покажут себя только с наилучшей стороны.

Мелочей в этом деле нет… На берегу дежурит врач, главная его задача — в случае возникновения нештатной ситуации сразу прийти на помощь.

Обучение водолазов насыщено практикой. В активе выпускников — десятки часов, проведенных под водой. За три месяца интенсивного обучения парни получили практические навыки при выполнении инженерно-разведывательных, инженерно-технических и специальных водолазных работ в различных типах водолазного снаряжения.

Под воду — как в космос!..

Это действительно так. Обуздать водную стихию дано лишь тем, кто может справиться с серьезными физическими нагрузками и психологическим напряжением.

Состояние здоровья претендента должно позволять ему выдерживать большие физические и психологические нагрузки. Особое внимание — чтобы в порядке были легкие, сердечно-сосудистая система, зрение, слух. Кроме того, водолаз должен быть эмоционально уравновешенным, способным сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях.

При этом водолазы весьма суеверные люди. Они никогда не говорят «последнее погружение» — только «крайнее». Есть у них и такая примета: фотографироваться можно только после выхода из воды.

Это дело не для слабых, считает старший водолаз гвардии рядовой Евгений Стефанович из 188‑й гвардейской инженерной бригады. К слову, молодой человек уже сейчас изъявил желание остаться служить по контракту.

— Сложностей как таковых во время экзамена не было. Предмет нашел, остропил, подал команду — работа выполнена, — словно отрапортовал Евгений. — Каждое погружение водолаза страхуется. Под водой к каждому ведет сигнальный конец. По нему с погрузившимся под воду ведут разговоры оставшиеся на суше, поэтому все военные водолазы обязаны знать условные тактические знаки. Подаются они через сигнальный конец, который связывает глубину с «большой землей».

Представитель же 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии рядовой Александр Малиновский уверен, что профессия военного водолаза только для настоящих мужчин.

— Среди водолазов нет дилетантов. В этом учебном подразделении каждый инструктор настоящий профессионал и фанат подводной работы, — в конце нашей беседы с нотками гордости в голосе поведал гвардеец Малиновский. — Да и сама служба обязывает военного водолаза быть стойким и сильным.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора