Продолжая славные традиции

Сегодня военнослужащие 85‑й бригады связи (линейной) отмечают очередную годовщину со дня создания соединения.

Формирование 85 брс началось летом 1976 года. В населенном пункте Колодищи Минского района было cоздано ее управление, в ноябре того же года в состав воинской части вошли четыре отдельных батальона: 351‑й и 369‑й радиорелейные, 448‑й дальней связи и 954‑й строительно-эксплуатационный.

После распада СССР в июне 1992 года воинская часть была расформирована, однако отдельные батальоны были сохранены — в последующем это позволило возродить соединение.

Осенью 2006 года в городе Барановичи началось формирование кадра 85‑й бригады связи. В его состав вошли линейный и тропосферный батальоны, а также другие структурные подразделения, сформированные на базе отдела хранения вооружения и техники 127‑й гвардейской бригады связи (территориальной). В апреле 2009 года соединение было переименовано в 85‑ю бригаду связи (линейную). В том же году соединению было вручено Боевое Знамя.

С момента второго рождения бригады связи ею командовал полковник Юрий Пилищик, а затем полковник Вадим Романив. В мае 2015‑го 85 брс возглавил полковник Вадим Гурецкий.

Сегодня на вооружении бригады состоят новейшие образцы цифровых средств связи.

Военнослужащие этого соединения участвуют во всех значимых учениях Вооруженных Сил. Они постоянно повышают уровень боевой подготовки, совершенствуют ратное мастерство, что позволяет им успешно справляться с возложенными задачами, вносить свой вклад в укрепление обороноспособности и суверенитета нашей страны.

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото Сергея Деминского