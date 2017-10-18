Спецкомандировка на войну

Воспоминания военного контрразведчика о событиях почти полувековой давности

— Мы повезли наших солдат на экскурсию в поселок египетских феллахов (крестьян), — подполковник в отставке Владимир Грига едва заметно улыбается. — А нищета там была ужасная! Глинобитные хижины, часто без крыш, никакой мебели. Люди спали на земле, под голову клали камни… Наши ребята посмотрели на все это и очень прониклись увиденным. Словом, дезертирства из нашего дивизиона, побегов — ничего такого не было ни разу! Вот такую профилактическую работу мы провели…

Экскурс в историю и геополитику

…В 60‑е, 70‑е и 80‑е годы прошлого столетия одной из горячих точек на карте мира был Ближний Восток. Там коалиция арабских стран неоднократно пыталась стереть с лица земли Государство Израиль. Отгремела самая первая арабо-израильская война (1948–1949 гг.), взрывами террористов‑смертников отгрохотал Суэцкий кризис (1956–1957 гг.), страшным поражением антиизраильской коалиции закончилась короткая Шестидневная война (1967 г.), три года — с 1967 по 1970‑й — шла Война на истощение, в ходе которой Израиль все же устоял…

Поскольку США во всех этих войнах оказывали Израилю всестороннюю поддержку, было ясно, что без помощи со стороны арабским государствам не суждено добиться выполнения декларированной ими цели. В связи с этим президент Египта Гамаль Абдель Насер попытался заручиться поддержкой Советского Союза. Советский лидер Леонид Ильич Брежнев принял решение — оказать военную, техническую и экономическую помощь Египту.

— Скажите, а как, по-вашему: следовало ли нашей стране ввязываться в этот кровопролитный конфликт или надо было, так сказать, постоять в стороне? — спрашиваю я у собеседника.

Боевой офицер Владимир Игнатьевич Грига уверенно отвечает: конечно же, оказать помощь арабским государствам было необходимо, чтобы закрепить свое присутствие в этом регионе!

— Торговля, промышленность, древняя культура — вот что такое Ближний Восток! — волнуясь говорит он. — Там же находится важнейшая транспортная магистраль — Суэцкий канал. Нет, уходить из этого региона было нельзя…

…В ходе Войны на истощение очень успешно действовали ВВС Израиля. Их самолеты заходили на цель на предельно малых высотах, и египетские зенитчики не могли их уничтожить. Подавив ПВО противника, израильские летчики разрушали и уничтожали важнейшие военные и хозяйственные объекты. Египет нес огромные людские и материальные потери…

В октябре 1969 года в ходе своего визита в Москву Насер уговорил Брежнева отправить в Египет советские воинские части с современным зенитным и радиотехническим вооружением.

И вскоре в СССР началось создание этих частей. Было принято решение, что все советские войска, отправляемые в Египет, войдут в состав специального объединения — Оперативной группировки.

В нее должны были войти формируемая 18‑я особая зенитная ракетная дивизия (18 озрд), авиационная и военно-морская группы.

В Краснознаменном Белорусском военном округе для 18 озрд на базе зенитных ракетных соединений формировалась 87‑я зенитная ракетная бригада…

А вся операция по созданию в Египте системы ПВО на основе советских войск получила кодовое наименование «Кавказ»…

Седьмой кандидат из резерва

У оперативного уполномоченного особого отдела 105‑й зенитной ракетной бригады, дислоцировавшейся тогда в Березе на Брестчине, старшего лейтенанта Владимира Григи служебных забот хватало. Соединение его осуществляло ПВО «стратегов» — полков 31‑й гвардейской ракетной Брянско-Берлинской Красно­знаменной дивизии Ракетных войск стратегического назначения, расположенных в районе Пружан и Ружан.

— Многие наши солдаты и сержанты имели родственников в Польше, — вспоминает Владимир Игнатьевич. — И в выходные дни иностранные граждане приезжали к нам в часть, чтобы навестить своих родных. Они пытались проникнуть в клуб или в столовую, а если солдат получал увольнение, то настойчиво приглашали его в ресторан, в кафе… И мы должны были пресекать все эти попытки «обработать» наших военнослужащих.

— Но ведь Польша тогда вместе с СССР строила социализм, входила в Организацию Варшавского договора. Зачем же польские граждане совершали такие явно недружественные по отношению к нам поступки? — недоумеваю я.

— Они выполняли задания западногерманской и американской разведок, — объясняет мне опытный контрразведчик. — Ведь тогда шла холодная война, и противник всяческими способами пытался выведать наши секреты.

Так что армейские чекисты без дела не сидели!

И вот однажды поздним вечером в квартире оперуполномоченного особого отдела зазвонил телефон, и командный голос приказал Владимиру Игнатьевичу прибыть в вышестоящую инстанцию для беседы и, возможно, для получения приказа о новом месте службы…

Там он узнал, что его ожидает, как тогда многозначительно говорили, спецкомандировка в далекую африканскую страну…

— В списке резерва кандидатов на должность оперуполномоченного особого отдела вновь формируемой части я был седьмым. Шестеро офицеров, с которыми беседовали до меня, под различными предлогами отказались ехать в Египет, — спокойно сообщает Владимир Игнатьевич.

Я пытаюсь представить, что говорили те шестеро на собеседовании. Наверное, мотивировали свой отказ состоянием здоровья. Упирали на неразрешимые семейные проблемы. Или просто истерично вопили: делайте, что хотите, а я не поеду!

Поехали!..

Наверное, это действительно очень непросто — предпочесть опасную войну в чужой стране мирной службе дома. Но, как было уже не раз и как будет еще много раз, обязательно найдутся отважные парни, которые будут защищать интересы Родины там, где она прикажет. И мой собеседник принадлежит именно к этой героической когорте воинов‑интернационалистов, сражавшихся за свою страну под Мадридом и Кабулом, в китайском небе и в африканской саванне, в пучинах Мирового океана и в холодном безмолвии космоса…

Как поется в песне, были сборы недолги… Поездом до Минска, самолетом до Одессы, затем — в Николаев, где на рейде величественно качался в холодных волнах Черного моря туристический лайнер, ставший военным транспортом.

— На него погрузили людей — солдат и офицеров. А рядом стояли три транспорта-сухогруза. Они принимали на борт технику, вооружение, запчасти, топливо, продовольствие — все, что понадобится служивым вдали от дома.

И в октябре 1970 года караван из четырех судов, прощально прогудев родным берегам, повез советских солдат на войну — об истинном значении слова «спецкомандировка» каждый из них, по крайней мере, догадывался…

Путешествие наших парней в Африку мало напоминало беззаботный туристический круиз. Рэбовцы по учебникам, наставлениям и инструкциям изучали новейшую технику, которая только что поступила на вооружение. Замполиты и парторги разъясняли солдатам, как тогда говорили, политику партии в текущий момент, раскрывали им коварные замыслы американского империализма и призывали быть постоянно начеку. Не спали и офицеры особых отделов: караван шел через Босфор и Дарданеллы, до «берега турецкого» было рукой подать, и у некоторых слабых духом молодых людей могли возникнуть… опасные соблазны.

А через несколько дней жаркое африканское солнце уже заливало своими горячими лучами наши корабли, ошвартовавшиеся у причалов Александрии…

Первые впечатления

— Нас очень быстро посадили в автобусы и повезли в столицу Египта — древний Каир. Было очень непривычно после нашей дождливой осени оказаться в пустыне, где температура воздуха не опускалась ниже 30 градусов, — рассказывает Владимир Игнатьевич. — Вообще, на протяжении первых шести — восьми месяцев жара и грязь очень нам досаждали.

Мой собеседник вспоминает свои первые впечатления о Египте почти полувековой давности.

— Плодородная земля в долине Нила позволяет собирать по три урожая в год. Мы дивились обилию овощей и фруктов, целым рощам лимонных, мандариновых и апельсиновых деревьев. Но народ жил тогда очень бедно. Большие крестьянские семьи — по 12–15 человек в каждой, и при этом везде царила антисанитария… Поэтому очень много было больных дизентерией, кишечными заболеваниями. У нас был с собой запас продуктов на три месяца, ими поначалу и питались — местными боялись…

Очень странное впечатление производила египетская армия. Офицеры — выходцы из богатых буржуазных семей. Они получили очень хорошее военное образование в европейских колледжах и академиях, некоторые успели поучиться и в СССР. Полной противоположностью им были солдаты: в большинстве своем неграмотные, забитые, плохо обмундированные. Они были очень религиозными, что отрицательно сказывалось на боеспособности армии.

— Почему?

— Во время большого поста — Рамадана — мусульманин в течение 29 или 30 дней питается очень скудно. А голодный воин — не слишком хороший солдат…

Война технологий

Зенитные ракетные дивизионы 18 озрд, вооруженные зенитными ракетными комплексами С‑125, зенитными самоходными установками «Шилка» и переносными зенитными ракетными комплексами «Стрела‑2», прибыли в Египет еще весной 1970 года.

А караван, с которым пришел в эту страну старший лейтенант Грига, привез в Африку не пусковые установки и не ракеты, а сложнейшее и новейшее по тем временам радиоэлектронное оборудование.

— У нас была станция помех системы радионавигации «Такан» Р‑388, станции помех радиосвязи Р‑378, Р‑824П, Р‑834П, станции помех «Смальта» для подавления радиолокаторов американского зенитного ракетного комплекса «Хок», станции помех самолетным радиолокаторам СПБ‑7, СПО‑8, станции радиотехнической разведки РПС‑3, ПОСТ-ЗМ и другая техника, — без запинки перечисляет Владимир Игнатьевич. — А часть наша называлась центром радиоэлектронной борьбы (рэб).

Рэбовцы расположились в районе горы Мукатам, почти на окраине Каира. Здесь для офицеров были построены домики, в которых они жили по два-три человека. Тут же оборудовали склады и убежища на случай налета израильской авиации…

До начала боевой работы центра рэб советским ракетчикам и летчикам приходилось вести тяжелые бои с противником. Первый бой с «Фантомами» и «Скайхоками» произошел 14 мая 1970 года, но уже вскоре после начала деятельности рэбовцев налеты авиации противника прекратились.

— Мы вывели из строя всю израильскую авиацию, — оценивает происшедшие события мой собеседник. — Мы просто «забивали» всю ее электронику помехами.

И действительно, ни один самолет не мог ни взлететь, ни получить целеуказания, ни поддерживать связь с землей и другими машинами. И все это было сделано без единого выстрела, без «шума и пыли», как сказал бы герой широко известного в те годы советского кинофильма. Кроме того, была серьезно затруднена работа ПВО противника, собраны ценные сведения о новейшей американской и израильской технике и, пожалуй, самое главное — спасены тысячи жизней египетских солдат и мирных жителей. В конечном счете израильтянам пришлось менять всю стратегию. Война на истощение прекратилась.

Нельзя сказать, что офицеры и солдаты центра рэб не понюхали на той войне пороху. Линия противостояния двух стран тогда проходила по Суэцкому каналу, на восточном берегу которого стояли части израильской армии, а на западном занимали оборону египтяне. Периодически советские специалисты выезжали к этой «линии фронта» на спецмашинах, в кунгах которых было установлено рэбовское оборудование.

— А как же противник? Неужели знаменитые израильские парашютисты, которые в 1969 году захватили в Египте советский радар П‑12, не проявили интереса к нашей новой технике? — спрашиваю я.

Владимир Игнатьевич объясняет, что для недопущения захвата противником секретной аппаратуры были введены повышенные меры безопасности. Во‑первых, спецмашины на маршруте охранялись советскими и египетскими войсковыми подразделениями. Во‑вторых, машины эти минировались таким образом, чтобы секретная матчасть в случае необходимости была уничтожена, а экипаж машины уцелел.

И хотя на берегах канала порой гремели взрывы, никаких инцидентов с секретными кунгами, к счастью, не произошло.

— Если взять, скажем, войну в Афганистане, то в основном это была битва людей и моторов, — рассуждает мой собеседник. — А наша война была противоборством радиоэлектроники, передовых технологий, высокообразованных специалистов, инженеров.

Будни контрразведчика

С волнением приступаю к очередной части моей беседы с Владимиром Игнатьевичем. Быть может, за давностью лет ему можно будет рассказать о некоторых эпизодах своей службы офицера-контрразведчика.

Может, я услышу рассказы (как это описывают в книгах и показывают в телесериалах) о засадах и погонях, о перевербовке агентов и расшифровке секретных посланий, о (чем черт не шутит!) роковых красотках и «вечнозеленых» деньгах, которыми вражина пыталась купить наших офицеров, о перестрелках в стиле старшего лейтенанта Таманцева, наконец…

Но Владимир Игнатьевич обескураживает меня одной лишь фразой:

— Когда начинается стрельба, контрразведка заканчивается!

Все оказалось гораздо прозаичнее, чем я предполагал…

…Конечно же, советские люди, оказавшись в стране древней культуры, посмотрели знаменитые пирамиды, посетили музеи и антикварные лавочки, знаменитый восточный базар. Но африканская экзотика достаточно быстро приелась нашим парням. Письма из дома приходили не каждый день, телепередачи были редкими, советские радиостанции услышать было невозможно.

И накатывала частенько на нашего человека на чужбине грусть-тоска… Та самая, воспетая в песнях, кручинушка, которая, если верить легендам и былинам, была первопричиной необдуманных поступков с отягчающими обстоятельствами.

— И когда я видел, что человек замыкался в себе, начинал отмалчиваться или, напротив, часто взрывался без малейшего повода, то становилось понятно: его служба вдали от дома заканчивается, — рассказывает офицер. — Не может наш обычный молодой парень долго жить без семьи, без любимой женщины, без своих детишек. И думать он начинает о них, а не о войне и о службе…

— И что же вы делали в таких случаях?

— Отправлял людей в Союз, на Родину. Было у меня такое право. Всего я отправил семь человек…

Он говорит о том, что карьера, судьба людей, отправленных с войны домой, не ломалась: попав в родной мир, в свой полк, в свою семью, офицер довольно быстро восстанавливал душевное равновесие и продолжал службу. Конечно, сейчас бы с ним долго работали психологи, но тогда, полвека назад, этих специалистов в армии еще не было…

Однако гораздо чаще, чем приступы тоски, советских людей подстерегали «соблазны буржуазного мира».

— Стоило нашей машине остановиться, скажем, на базаре, как тут же появлялись различные торговцы. Они предлагали наркотики и антиквариат, дефицитные в СССР вещи, а то и пытались выступить в роли сводников, — говорит Владимир Игнатьевич. — С последними, впрочем, было меньше всего хлопот. Насмотревшись на тамошние заразы и хвори, наши молодцы от прелестей «восточных красавиц» держались подальше…

Зато гораздо тяжелее было скрывать секреты от обучаемых — египетских военнослужащих, которых советские специалисты посвящали в тонкости работы со сложной техникой.

— Очень они интересовались всеми приборами и аппаратами, даже теми, устройство которых им было знать необязательно. Почти всегда во время занятий слышались вопросы: а это что, как работает, а это зачем, как устроено, а можно посмотреть?

Мой собеседник вспоминает, что порой простые египетские солдаты сами, без всяких просьб, тайком говорили нашим офицерам, что тот или иной обучаемый проявлял повышенный интерес к технике не просто так, а выполняя чей-то приказ.

Но самым любопытным соглядатаем оказался высокопоставленный египетский офицер.

— Был в Каире советский госпиталь, — рассказывает Владимир Игнатьевич. — Медперсонал был наш, и лечили советских специалистов и членов их семей (гражданские специалисты приезжали в Египет вместе с женами. — Авт.). И наши бойцы с командирами тоже, бывало, обращались в эту клинику. Так вот, был выявлен египетский офицер, полковник Ахмед Б., который по служебным делам часто бывал в этом медицинском учреждении. Он настойчиво приглашал наших офицеров в ночные клубы, в дома своих друзей, пытался выведать у них адреса семей, оставшихся в СССР, чтобы затем там встретиться.

Я интересуюсь, как контрразведчик поступил с этим офицером: задержал его в момент получения важной информации или приказал нашим специалистам избегать контактов с полковником Б.?

Владимир Игнатьевич с доброй улыбкой объясняет, что ничего подобного не делалось. Напротив, некоторых знакомых этого египтянина попросили, якобы случайно, сообщить ему «очень важные» сведения, которые его интересовали…

М‑да-а!.. Что тут скажешь? Только то, что в каждой работе есть свои интересные нюансы!

* * *

В июне 1972 года совершенно буднично, в рамках плановой ротации личного состава Оперативной группировки старший лейтенант Владимир Грига приехал в Александрию, поднялся на борт советского теплохода «Иван Франко» — и уже через несколько дней шел по шумным севастопольским улицам. Его спецкомандировка закончилась.

А служба продолжалась…

Андрей Данилов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской и из личного архива Владимира Григи